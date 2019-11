Cerca del 45% de los jóvenes de Aragón han probado el cigarrillo electrónico, alrededor del doble que hace dos años

El uso del cigarrillo electrónico gana peso en Aragón y el 44,5% de los jóvenes de la Comunidad aseguran haberlo usado alguna vez en la vida y solo un 15% considera que se trata de un factor de riesgo. Todo ello conlleva a que el número de fumadores electrónicos casi se haya duplicado en comparación con la anterior Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas (Estudes), publicada hace dos años.

Este consumo ya es similar al del tabaco, que ha registrado un pequeño repunte tras varios años de estabilidad por la Ley Antitabaco. Por su parte, el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida: el 81,7% lo ha probado en alguna ocasión y cerca del 30% han sufrido intoxicaciones etílicas en los últimos 30 días.

El vapeo o uso del cigarrillo electrónico aumenta entre los jóvenes aragoneses de manera considerable, según los datos del informe Estudes presentado este jueves. Si en el estudio de 2016 el 17,6% de los jóvenes de entre 14 y 18 años habían usado alguna vez este dispositivo, en la actualidad su uso se encuentra cercano al 45% de los encuestados. "Hay matices respecto a la edad y es más común entre los chicos que las chicas", ha destacado Luis Gascón, jefe de servicio de promoción de la salud.

Este auge "preocupa" ya que no se ha sabido comunicar que "no es una alternativa al uso del tabaco habitual". "El cigarrillo electrónico también es malo para la salud", ha destacado, al tiempo que ha recordado que algunos países ya han prohibido su uso y que se han registrado más de 40 fallecidos en Estados Unidos por el uso de estos dispositivos. A pesar de ello, los jóvenes aragoneses parecen no percibir estos riesgos: solo un 15% consideran que tiene un riesgo elevado. Por el contrario, un 95% sí que perciben como peligro el fumar un paquete diario de tabaco o el consumo de drogas como el éxtasis, la cocaína o la heronía.

Ante la banalización de este problema, el Gobierno de Aragón tiene previsto poner en marcha un sistema de vigilancia que "permita medir el impacto que tienen en la salud estos cigarrillos". Por su parte, el consumo de tabaco en los últimos 30 días se mantiene por debajo del 30%, barrera no superada desde el cambio legislativo de 2012, pero se percibe un cierto incremento. Además, se retoman patrones habituales como una mayor prevalencia entre las mujeres (un 30% frente a un 25%).

Casi un 30% de intoxicaciones etílicas

Pese a los incrementos que puedan registrar otros consumos, el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva de mayor consumo entre los jóvenes. Así, el 81,7% aseguran haber probado en alguna ocasión el alcohol, una cifra ligeramente inferior a la de 2016 cuando era un 82,6%. Por el contrario, crece el volumen de aragoneses que se han emborrachado alguna vez (del 57,8 al 58,2%) y los que han sufrido intoxicaciones etílicas (27,3% frente a 25,5%) en el último mes.

El acceso fácil al alcohol y al tabaco es uno de los problemas en su control, al igual que "los roles de consumo admitidos por la sociedad". "Si los niños toman champán infantil en las celebraciones familiares, ¿qué van a hacer cuando dejen de ser niños?", se ha preguntado Francisco Javier Falo, director general de Salud Pública. Aún así, se ha conseguido retrasar la edad de inicio tanto en alcohol, tabaco como en cannabis.

El cannabis es la sustancia ilegal con mayor prevalencia entre los jóvenes de Aragón: alrededor del 35% admiten haber consumido alguna vez, mientras que el 18,8% lo hicieron en los últimos 30 días. "Seguimos por debajo de la media nacional por segundo informe consecutivo, aunque ha habido pequeños repuntes", ha reconocido Gascón. También ha recalcado que de aquellos que han consumido cannabis en los últimos 12 meses, en el 90% de los casos se trataban de situaciones de bajo riesgo o experimentales. "Solo en un 3% de las situaciones estaríamos hablando de un consumo problemático", ha puntualizado.

La encuesta Estudes, realizada a casi 2.800 alumnos de Aragón durante los meses de febrero y abril de 2019, revela un incremento de lo hipnosedantes (tranquilizantes y somniferos) con o sin receta, afectando al 11,4% de la población en los últimos 12 meses; mientras que el consumo de estos productos sin receta es el mismo que hace dos años (5,6%).

Menos del 20% realizan un uso compulsivo de internet

La adicción a internet ha disminuido ligeramente en el último año, situándose por debajo del 20%; aunque se percibe un mayor uso compulsivo por parte de las chicas (25% frente al 15%). Por el contrario, si de lo que hablamos es de juego, tanto 'online' como presencial, son ellos los que más participan y con diferencia. Solo el 3% de las chicas gastan dinero en el juego 'online' y el 15% en presencial; mientras que entre los chicos estas cifras ascienden al 15 y al 30% respectivamente.

De hecho, los datos generales de juego también se han doblado en ambos casos, alcanzando al 10% de la juventud aragonesa en el 'online' y al 25% en el presencial. "Esta práctica va aumentando según pasan los años y el mayor auge se percibe cuando cumplen los 18 años", ha explicado Gascón. En este momento, el 50% de los jóvenes juega con dinero de manera presencial. En este grupo se incluyen no solo los salones de juego sino también las loterías, quinielas y los bingos.