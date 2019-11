Los agentes forestales llenan 165 bolsas de basura con los residuos del embalse de la Tranquera

Los agentes forestales de la zona de Ibdes, junto con los del retén de incendios del embalse de la Tranquera, recogieron la pasada semana 165 bolsas de basura llenas de residuos de este pantano zaragozano. Estas bolsas fueron desplazadas hasta la carretera para que el servicio de recogida de basuras se las llevaran.

"Este verano, con la bajada del nivel del agua, me di cuenta paseando por el pantano que había basura que no tenía que estar ahí por lo que se hizo todo lo posible para que limpiaran la zona", ha dicho el alcalde de Ibdus, Ramón Duce. "Es necesario concienciar a la gente a que recicle los residuos de manera correcta para que no terminen arrastrados por el río y lleguen hasta el pantano, ha sentenciado.