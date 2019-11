Trivial, rap y vídeos contra la violencia de género en las aulas

Equitrivia, una singular versión ‘online’ del conocido trivial con preguntas sobre igualdad y tipos de violencia, un juego de parejas, vídeos y una sesión de rap. Son algunas de las actividades que proponen las cuatro unidades didácticas que ha diseñado el Departamento de Educación para que los colegios que lo deseen puedan trabajar en el aula el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el próximo 25 de noviembre. Las fichas y el material audiovisual, que ya han empezado a utilizar los centros, está dirigido a alumnos de 5º de primaria a 4º de la ESO. Es una forma de que la perspectiva de género se haga un sitio en las clases y la desigualdad se combata desde la raíz.

Las unidades didácticas, encargadas por el Gobierno aragonés, están diseñadas para poder abordarlas de forma independiente o como conjunto a lo largo de tres cursos lectivos y sus contenidos han sido elaborados teniendo en cuenta las edades a las que van destinadas cada una de ellas. Este proyecto educativo da continuidad al que se inició el año pasado con 36 talleres de rap que se impartieron en colegios e institutos y de los que surgió el videoclip ‘Ni más ni menos’, elaborado por Rap Academia, empresa que también se ha encargado de las nuevas propuestas. Este estilo musical vuelve a tener protagonismo y para todos los cursos se plantea una sesión en la que los alumnos debaten sobre el vídeo para después escribir y rapear sobre los contenidos que han tratado.

‘Los estereotipos de género’ es la unidad específica que se dirige a los estudiantes de 5º y 6º de primaria. El vídeo ‘Rompiendo estereotipos’ lo protagonizan tres profesionales que rompen moldes y cuentan su experiencia: Clara Arpa, directora de la empresa aragonesa Arpa Equipos Móviles de Campaña; Belén, bombera desde hace 20 años en el Ayuntamiento de Zaragoza y Miguel Ángel, enfermero desde 1985. “Me gustaría que no se encasillara el trabajo porque es una labor de todos”, asegura Miguel Ángel en un momento del audiovisual, en el que cuenta cómo muchas veces todavía se siguen dirigiendo a él como si fuera el médico.

Para los chicos de 1º y 2º de secundaria el tema central gira alrededor de 'La invisibilización de la mujer a lo largo de la historia’. ‘Mujeres molonas’, el vídeo sugerido para ellos, les ‘descubre’ a cuatro científicas desconocidas y relegadas de los libros de texto pese al calado de sus trabajos, entre ellas la española Elena García Armada, que liderá el grupo del CSIC que ha desarrollado el primer dexoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal, además de Hedy Lamarr, Katherine Johnson y Rosalind Franklin. La unidad también incluye un juego de parejas, ‘¿Quién hizo qué?’, en el que se tienen que relacionar los nombres de 16 mujeres relevantes a lo largo de la historia con sus logros o inventos y entre las que se encuentra Clara Campoamor.

A los más mayores de 3º y 4º de ESO se les plantea conocer 'Las diferentes formas de violencia sobre la mujer', entre las que se distinguen la psicológica, sexual, patrimonial y económica, simbólica, física, laboral e institucional. Una de las fichas que se aconsejan como tarea plantea clasificar distintas situaciones según la forma de agresión que se detecta. Estos son dos ejemplos que se citan: "El abogado defensor de un acusado por violación a una mujer alegó: 'Hay que mirar la forma en que iba vestida. Llevaba una tanga de encaje' y “ Andrés no deja de contactar conmigo para que vuelva con él desde que lo dejamos, ayer me mandó 52 mensaje y me llamó 13 veces, no sé qué hacer”.

El objetivo de esta iniciativa, que se financia con cargo al presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, es presentar de una manera atractiva los conceptos que se quieren desarrollar y facilitar la reflexión individual y colectiva sobre las desigualdades existentes en la sociedad, además de motivar el sentimiento de responsabilidad entre el alumnado como potenciales agentes del cambio de la sociedad. Desde el Departamento de Educación se vienen impulsando otras medidas, como la representación de obras de teatro.