La víctima de Miralbueno al conductor que la salvó: "Eres un ángel caído del cielo, un héroe para mí y para mi familia"

"Entre nosotros sobran las palabras, simplemente puedo darte las gracias, gracias por no mirar hacia otro lado". Un fatídico lunes de hace ya más de seis meses una joven de 23 años fue atacada por su pareja en Miralbueno, que quiso degollarla con un cúter. Gracias a Manuel Izaguerri salvó la vida. Su "ángel caído del cielo" ha sido galardonado la tarde de este miércoles en la ceremonia de los premios Meninas de Aragón, que reconocen la labor en la lucha contra la violencia de género.

La víctima de la agresión, que se encontraba presente pero no ha subido al escenario, ha querido agradecer con una carta a Izaguerri, chófer de autobús que estaba en ese momento de servicio, que no dudase en intervenir en su ayuda. "Pensaba que no tenía salida, que injustamente mi vida se iba a terminar ahí. Los segundos pasaban y nadie me ayudaba, y justo ahí apareciste tú, para demostrarme con tu valentía que ese no era mi día". Las cálidas y emotivas palabras de la joven, a quien su salvador considera "como una hija más", han estado acompañadas de un muy largo y estruendoso aplauso muestra de la importancia de la encomiable acción por la que ha sido premiado. "No sabes cuánto me alegro de que todo el mundo esté tan orgulloso de ti, fuiste el único que se atrevió a hacerlo", escribió la joven. Izaguerri también ha rememorado el suceso: "Ni me acordaba del autobús, mi misión era sacar a la chica de ese infierno que estaba viviendo".

Además de Izaguerri, la otra persona que ha obtenido un reconocimiento individual en la gala fue Yolanda Cantón, la fiscal delegada de violencia de género en Zaragoza, que ha querido animar a todas las mujeres que son víctimas de "esta lacra social que no disminuye" a que se atrevan a denunciar a su maltratador y ha señalado la importancia de educar en igualdad.

También han sido galardonados el Equipo de Mujer y Menores (Emume) de la Guardia Civil y la Unidad de Familia y Atención al Menor (UFAM) de la Policía Nacional, de los que Carmen Sánchez, delegada del Gobierno de Aragón, ha destacado, respectivamente, "su cercanía y proximidad" y lo duro de un trabajo que consiste en "sentarse frente a una víctima que apenas puede hablar y que se siente atemorizada y, en ocasiones, incluso culpable".

Si la vida de Izaguerri cambió para siempre aquella tarde del 6 de mayo, más lo hizo la de la joven agredida y su familia que jamás podrán olvidar que el desenlace podría haber sido muy distinto si el chófer no llega a intervenir. "Ojalá el mundo estuviese lleno de personas como tú y ojalá todas las personas tuviesen la suerte que tuve yo ese día –escribió la superviviente del ataque–. Eres un ángel caído del cielo, un héroe para mí, para mi familia, para el mundo entero. Te estaremos eternamente agradecidos".