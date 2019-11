El presupuesto de 2020 supera el debate a la totalidad pese a las dudas de la oposición sobre ingresos y gastos

El proyecto de presupuestos de 2020 ha superado este miércoles el debate de totalidad de las Cortes con los votos a favor de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU. La sesión ha estado marcada por las dudas de la oposición acerca de las estimaciones de ingresos y gastos, "prudentes" para el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón. Las cuentas, ha asegurado en su primera intervención, marcan unas prioridades sociales "claras" en un horizonte económico "no despejado" en el que España se prepara para una posible desaceleración. "Tienen que ser un trampolín en lo económico y un paraguas en lo social", ha resaltado.

Pero sus palabras no han convencido a PP, Ciudadanos y Vox. La popular Mamen Susín ha asegurado que el proyecto es "papel mojado", está "lleno de fakes" y "conserva todos los vicios introducidos por el señor Gimeno en la anterior legislatura". "Venden humo y luego lo tapan con modificaciones presupuestarias. Crean bolsas de gasto que luego manejarán a su antojo. Deberían retirar este proyecto y ajustarlo a las previsiones reales", ha dicho.

Para José Luis Saz, de Ciudadanos, es "una oportunidad perdida para fomentar el crecimiento económico". "Es una repetición del de 2018. Los ingresos están sobrevalorados. Es un presupuesto muy poco reconfortante en materia tributaria. Ha habido presupuestos menores con mayor inversión"; ha añadido.

En esta línea, el portavoz de Vox, David Arranz, ha subrayado el incremento del gasto político "para acomodar a los socios del cuatripartito". "Se han desdoblado direcciones generales y multiplicado el número de asesores", ha dicho. La formación ve las cuentas "con cierto desencanto", ya que, a su entender, la apuesta del Gobierno "debería de haber sido más decidida". "Hay partidas infradotadas, como las destinadas a las mejoras en guarderías. También ha caído la inversión en carreteras", ha comentado.

El portavoz ha cargado, asimismo, contra unas previsiones de ingresos "no del todo realistas", una afirmación que ha sido rebatida por Pérez Anadón, que ha recalcado que parten de los departamentos de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón y ha rechazado la idea de que la Comunidad sea un "infierno fiscal" como defiende la oposición.

Pese a votar a favor, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha reconocido que las cuentas arrojan luces y sombras y ha criticado el "exceso triunfalismo" de los socios. "Falta brillo en clave de coherencia y de valentía por la izquierda", ha aseverado. Como ejemplo ha puesto la "nula política de construcción de vivienda protegida" o la necesidad de avanzar "hacia una fiscalidad más justa". El diputado se ha comprometido a trabajar en el proceso de enmiendas "para aportar desde la izquierda propuestas que profundicen en el impulso a la economía social, la agricultura familiar o los derechos laborales", entre otros.

Donde sí ha habido cierre de filas ha sido entre los socios del Gobierno. Jesús Guerrero (PAR) ha destacado la apuesta por el medio ambiente o por la universidad reflejada en los presupuestos. "Demuestran la fortaleza del Gobierno y del pacto. Damos ejemplo a nivel nacional de consenso para hacer un Aragón más verde y social", ha afirmado.

Por su parte, Carmen Martínez (CHA), ha resaltado la "contradicción" de los portavoces de la oposición. "No conozco ni un presupuesto que no haya sufrido modificaciones presupuestarias. Nunca podrán reclamar más gasto si no se creen los ingresos y no se puede subir ningún impuesto", ha dicho.

También ha defendido el proyecto el portavoz de Podemos, Nacho Escartín. "Este año no habrá muchas enmiendas de tinte morado, pero sí hemos sido capaces de teñir de morado el presupuesto, en base a las propuestas del acuerdo de gobernabilidad", ha recalcado, al tiempo que ha criticado que PP, Cs y Vox "quiten fiscalidad a la gente más rica allá donde gobiernan". Entre los aspectos positivos del proyecto está, según el líder podemista, el hecho de que el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) forme parte ahora del Departamento de Presidencia, dándole a estas políticas un carácter "transversal". Sí cree necesario avanzar, no obstante, en la reorganización de Sarga o la construcción de depuradoras en el Pirineo.

Como cierre, el socialista Alfredo Sancho ha subrayado que el presupuesto "muestra la voluntad política" del Ejecutivo. "Es continuista, pero por que continúa poniendo por delante a las personas, es social, fomenta el empleo y la reactivación económica", ha asegurado.