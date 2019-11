Olona: "Hay que mejorar la estructura de Sarga antes de poner un euro más"

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, admitió ayer en la comisión de Hacienda de las Cortes la necesidad de mejorar "la estructura y el funcionamiento" de la empresa pública Sarga –de la que depende el operativo de prevención y extinción de incendios y en la que la Cámara de Cuentas detectó adjudicaciones irregulares de más de 10 millones de euros correspondientes al periodo 2012-2016–, antes de poner "un euro más". "Tenemos problemas que debemos ser capaces de resolver para ser eficaces y, sobre todo, eficientes", aseveró.

El consejero avanzó al desgranar el presupuesto de su Departamento para 2020 –que ascenderá a 795 millones de euros–, que el operativo forestal de Sarga contará el próximo año con 21,5 millones, lo que permitirá que el 1 de marzo estén "plenamente operativas" todas las cuadrillas terrestres. "Las helitransportadas lo estarán desde el 1 de enero", garantizó. Su compromiso para esta legislatura es "cumplir con las medidas del pacto de gobernabilidad y ampliar el tiempo de trabajo". "Esto no solo exige un incremento presupuestario, que también, sino que es necesario seguir profundizando en el mejor uso de los recursos más disponibles", dijo.

Olona se comprometió a "ir mejorando" las partidas e incidió en la importancia de la profesionalización del operativo forestal de Sarga, que resulta "clave" tanto en el ámbito de la selvicultura como en el de la extinción. "Es preciso avanzar lo más rápido posible hacia el perfil profesional del bombero forestal", manifestó.

En esta misma línea se pronunció el portavoz de Podemos, Nacho Escartín, quien resaltó que si se quiere contratar al personal 12 meses "hay que cambiar"y reestructurar la empresa pública. El diputado podemista aseguró que la estructura actual de Sarga "es un pozo sin fondo al igual que el Salud". "Da igual el dinero de metas, que se gasta todo", expuso.

El problema, subrayó Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, es que "seguimos en los diez meses de contratación" y no se ha avanzado hacia los 12 que reclamaba Podemos en la anterior legislatura. "Ha aprobado ya tres presupuestos. Hubo un incremento al inicio, pero ¿y ahora qué? Diez meses. Saque las cuentas y a ver si trabajan más. Si no, se lo echaré en cara y le diré que pida perdón a todos a los que ha mentido sin parar. A usted ya no le cree nadie", le espetó a Escartín.

10,1 millones para depuración

Olona también se refirió a los 10,1 millones de euros que se presupuestarán para la ejecución directa de obras de depuración, una partida que aumenta un 25% y a la que se unen otros 2,5 millones de subvenciones para proyectos que llevarán a cabo directamente los municipios.

El consejero destacó que, en total, el presupuesto aumenta un 0,96% respecto al de 2018 y que es el más alto desde 2013. Admitió, no obstante, que "no es perfecto" y "tiene carencias", un aspecto en el que profundizó la oposición.

Ciudadanos criticó el "hachazo" de 1,5 millones que el Ejecutivo ha dado a los seguros agrarios y el PP, las "escasas" medidas para proteger a agricultores y ganaderos. "Veo el presupuesto con gran preocupación. Tenemos los mismos problemas que cuando entró en la Consejería, y alguno añadido", aseguró el diputado popular Ramón Celma.

El cierre de filas de los socios de Gobierno contrastó también con las reivindicaciones de Vox, que reclamó un mayor apoyo a la caza, la pesca y la tauromaquia y afeó la disminución de los fondos propios del Ejecutivo. IU, por su parte, aseguró que las cuentas eran "ajustadas" y dejaban "poco margen". Lo importante, como señaló Escartín, es que este sea "el peor presupuesto" de la legislatura y que se vaya incrementando en próximos años.

Bronca sesión con críticas a los socios del Gobierno

Domínguez y Escartín protagonizaron ayer un tenso encontronazo en la comisión de Hacienda.El primero aseguró al hablar del operativo forestal que lo único que había hecho el líder podemista en estos 100 días de Gobierno era "colocar y mamar", una afirmación a la que Escartín solo pudo contestar fuera de micros, ya que Domínguez intervino tras el turno de Podemos. El de Ciudadanos también arremetió contra el PAR. "No tienen ningún tipo de remedio, si les escuchasen sus alcaldes les tendrían que pedir perdón", dijo.Sus críticas se extendieron al consejero Olona, a quien acusó de haber pergeñado un presupuesto"desastroso" y al diputado de Vox Santiago Morón. "Solo le ha faltado arrodillarse", aseguró tras escuchar su intervención. También crítico se mostró el diputado popular Ramón Celma. "Usted tenía prestigio antes de entrar al Gobierno y, profesionalmente creo que es muy válido, pero si su pretensión solo es llegar al final de legislatura nos va a ir muy mal a todos", le recriminó a Olona.