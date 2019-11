Encontrar a una alumna de Ingeniería Informática en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza puede resultar complicado, pese a que el edificio en el que se ubica está bautizado con el nombre de Ada Byron, considerada la primera programadora de la historia. Este año se han matriculado 17 chicas de un total de cien alumnos, en una de las titulaciones con más ofertas de empleo y mayor escasez de profesionales. La media de los últimos años ha sido de un 10% en la Universidad de Zaragoza. "A veces me quedo mirando mi clase y veo que soy la única chica", afirma Lucía Cristóbal, de 20 años, y estudiante de tercer curso. "Me da igual que no haya más chicas, pero es raro", reconoce, junto a una de sus pocas compañeras, Paula Iglesias, que este día ha coincido en su misma clase de laboratorio. Ella, sin embargo, confiesa que "me gustaría que hubiera más", acostumbrada a tener un grupo más grande de amigas en el instituto.

Cuando se les plantea qué razones pueden llevar a que pasen los años y las mujeres sigan sin incorporarse a carreras que se vienen considerando tradicionalmente "de chicos", recuerdan que la brecha comienza ya en educación Secundaria, a la hora de elegir las distintas ramas, donde en la de Ciencias siempre hay menos mujeres. Y pesan los estereotipos. Lucía afirma que cuando le preguntan qué carrera ha elegido "mucha gente me dice que no se cree que estudio esto" o le responden con un "no te pega nada".

Sus compañeros de clase consideran que pueden influir desde los roles sociales a la educación en la familia o la escuela. "Desde hace tiempo hay diferenciación entre profesiones de hombres y mujeres. Hay que romper esa barrera", afirma Federico Barcelona. En su caso, tuvo clara su elección desde que le regalaron su primer ordenador en la ESO y "quise saber cómo funcionaba". Su compañero Diego Caballero se matriculó "por la influencia de mi hermano, al que le gustaban los ordenadores". Tienen que hacer memoria para recordar cuántas alumnas han visto en estos tres años en sus clases y se pueden contar casi con los dedos de una mano.

Diferentes perfiles

El perfil de los alumnos de Ingeniería varía según sean mujeres u hombres. Las primeras proceden en su mayoría de capitales de provincia y sus familias tienen niveles socio-culturales más elevados, mientras que en el caso de los estudiantes hay mayor diversidad de procedencia y familia, según el informe '¿Cómo vencer la brecha de género en las TIC?' de María Villarroya, profesora de la EINA y presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT-Aragón.

"Mi padre es informático. Eso me ha hecho fijarme en esta carrera", explica Paula. Aunque reconoce que a la hora de decidirse "no me dijo nada", ni en el sentido de animarla ni en el de quitarle la idea. De hecho, pensó matricularse en Márketing, pero cambió de opinión en Bachillerato porque "vi que tenía muchas salidas". En el caso de Lucía, el peso de la herencia familiar es mayor. "En mi familia la mayoría son ingenieros, tanto chicos como mi hermana y mi prima".

"Hay barreras de todo tipo", afirma María Villarroya. Empiezan en casa, ya que "a las mujeres las animan menos que a los hombres en el instituto" para estudiar una ingeniería. En su caso, la brecha no fue tan grande ya que estudió Físicas y en esa carrera hay una proporción más igualada. Retrasa el origen de las diferencias a la educación Primaria. En esos primeros años, "la alumnas sienten que se les dan peor las Matemáticas aun teniendo resultados iguales", asegura la profesora, sobre lo que han visto en la asociación AMIT-Aragón a través de sus actividades en colegios. Desde la organización realizan iniciativas como Una ingeniera en cada cole, visitando centros escolares, y el Girl’s Day, en el que alumnos y alumnas de secundaria visitan las facultades de Ingeniería para escuchar a mujeres profesionales explicar en qué consiste su trabajo.

"La ingeniería es una gran desconocida por los estudiantes. Básicamente no saben para qué sirve", confiesa sobre esta profesión. En uno de sus estudios constataron que más del 90% de los estudiantes de Secundaria de Aragón no sabe qué es la ingeniería y un porcentaje aún mayor desconoce a qué se dedican quienes la estudian. Por ello cree necesario "visibilizar" que hay mujeres profesionales en esta rama y que sirvan de ejemplo. Pero la tarea de la organización que preside se dirige en general a potenciar la plena incorporación de las mujeres en el sistema de investigación I+D+i. La asociación lucha contra la segregación horizontal, para terminar con ramas "feminizadas" y "masculinizadas" y la vertical, que hace que incluso en especialidades con mayoría de mujeres, en los puestos más altos como las cátedras, la mayoría estén ocupadas por hombres. A la falta de referentes une "los miedos internos”, que se dan más en las mujeres.

En la Universidad de Zaragoza, en este curso, solo el 24 % del total del alumnado de estudios de Ingeniería y Arquitectura son mujeres. Y Villarroya alerta de que "ha ido a peor" en los últimos años. Cuando comenzó de profesora en Ingeniería Informática en el curso 2004-2005 había un 20% de alumnas y ahora ha bajado a la mitad.

La titulación de Ingeniería Informática es una de las que más abandonos registra. Cerca del 50% de quienes se matriculan el primer año no continúan, un porcentaje aplicable tanto a hombres como mujeres. Paula y Lucía reconocen que la carrera es "muy difícil" y requiere esfuerzo porque "pasamos aquí de 9.00 a 21.00", pero les gusta y están convencidas de querer seguir.

