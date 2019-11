Nuevo varapalo al Salud por la carrera profesional de médicos y enfermeros

Nuevo varapalo judicial al Gobierno de Aragón. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha declarado nulo el paso obligatorio por el nivel "cero" en la carrera profesional de médicos y enfermeros del Servicio Aragonés de Salud. En 2015, el anterior Ejecutivo del PP, aprobó que los trabajadores tenían que permanecer cinco años con puesto fijo dentro del Salud antes de poder acceder al nivel I de carrera y comenzar a recibir compensación económica.

Los representantes sindicales criticaron desde el primer momento la aplicación del "nivel de entrada" implantado y pidieron su modificación. Al no obtener respuesta de la Administración, médicos afectados acudieron, de forma individual, a la vía judicial.

Tras diversos pronunciamientos de jueces y tribunales, la Sección de Casación Autonómica del TSJA ha resuelto definitivamente a favor de los profesionales los recursos de casación, presentados por el abogado Pedro Altaba, del sindicato Cesm Aragón, y Concepción Pérez Caballero, de Satse.

El TSJA reconoce el derecho de los afectados a acceder al nivel de carrera que les corresponde de acuerdo al tiempo que llevan trabajando en el Salud y a su antigüedad reconocida, independientemente de si lo han hecho con plaza fija o no.

Así, según explicaron algunas fuentes consultadas, un médico que lleve 15 años trabajando para el Salud antes de conseguir su plaza en propiedad puede pedir una evaluación para entrar directamente al nivel III de carrera profesional, lo que supondría una compensación de unos 9.000 euros más al año. Mientras, si se accede al II, el plus es de unos 6.000 anuales y al I, de unos 3.000. Si no existe una modificación general de la carrera profesional por parte de Sanidad, será cada uno de los profesionales los que tengan que reclamar judicialmente el cambio.

La secretaria del sindicato Cesm Aragón, Mercedes Ortín, mostró su satisfacción por los fallos judiciales, que "vienen a confirmar que el nivel cero no debe existir". "Lo hemos dicho desde que se implantó. Al PP y a los sucesivos gobiernos, que no nos han hecho caso. Era una situación totalmente injusta porque no se ajustaba al acuerdo de carrera profesional de Aragón", aseguró la representante sindical, que recordó que este fue uno de los puntos por los que se planteó una huelga.

Ortín lamentó que sean los tribunales los que tengan que reprochar a Sanidad algunas de sus decisiones, como la jubilación forzosa de los facultativos. Varias sentencias del Supremo y del TSJA obligan a la DGA a compensarlos económicamente por los salarios no percibidos o a reincorporarlos en sus puestos si no han cumplido 70 años. En este caso, la DGA ha enviado a una treintena de afectados (hay cerca de 200 recursos) la notificación de la tramitación administrativa de pago, pero de momento no han recibido el ingreso. Cesm Aragón está pidiendo la ejecución de las sentencias.

La secretaria autonómica de Satse, Pilar Navaz, recordó que llevan tiempo defendiendo que se anule esta mala interpretación de la carrera profesional y confió en que el Gobierno de Aragón tenga en cuenta estas sentencisa, para las que, recordó, no caben recurso. Por su parte, fuentes del Departamento de Sanidad explicaron que el jueves se notificaron las sentencias y, ahora, el Salud está analizando los efectos de cara al sistema de carrera profesional. Recordaron que hay que hablar con sindicatos, evaluar los efectos y la forma en la que se llevarán a cabo los cambios. No obstante, si la Administración no cambia de criterio, será cada uno de los profesionales los que tengan que reclamar judicialmente la aplicación correcta de la normativa.