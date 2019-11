Pablo Laguna, nuevo director del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A)

Pablo Laguna Lasaosa, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de Zaragoza, ha sido elegido director del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón por una amplia mayoría. Uno de sus objetivos durante los próximos cuatro años es que el I3A avance como estructura de referencia de una investigación de calidad, multidisciplinar y con vocación de transferencia de sus resultados a la sociedad.

Laguna, nacido en Hoz de Jaca (Huesca) en 1962, desarrolla su actividad investigadora en el campo del procesamiento de señales, en particular aplicado a aplicaciones biomédicas. Es coautor de más de 150 artículos de investigación sobre este tema, más de 10 capítulos de libro, más de 300 documentos de conferencias internacionales y director de 15 tesis doctorales. Ha liderado un buen número de proyectos sobre interpretación de señales biomédicas, especialmente en el dominio cardiovascular, la mayoría de ellos con colaboraciones internacionales con centros clínicos, academia y empresas de ingeniería.

Ostenta algunas responsabilidades científicas internacionales como miembro (2008-2019) y presidente (2015-2018) de la junta directiva de la conferencia Computing in Cardiology, como editor de las revistas Digital Signal Processing (Eurasip) y Medical and Biological Engineering (Springer), además de organizador de diferentes conferencias científicas. Miembro selecto (fellow) del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), de la European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES) y de la International Academy of Medical and Biological Engineering (IAMBE). Es coautor, junto con el Dr. L. Sörnmo, del libro Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications (Elsevier, 2005), considerado una referencia en su campo.

Dentro del campo de la gestión universitaria y de la investigación, el profesor Laguna ha sido miembro del I3A desde su inicio. Además, ha sido subdirector de Relaciones Internacionales de la EINA (1999-2002), fue investigador principal del grupo Biomedical Signal Interpretation and Computational Simulation (BSICoS) del I3A, coordinador de la división de Ingeniería Biomédica del I3A (2000-2011) y subdirector del mismo, responsable del Máster en Ingeniería Biomédica (2003-2010) y del programa de Doctorado en Ingeniería Biomédica del I3A desde su creación en 2002 hasta la actualidad. Asimismo, ha sido director científico del Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina CIBER-BBN (2011-2015), de donde sigue siendo miembro.

Su programa de trabajo como director del I3A en los próximos cuatro años se centrará en que este importante instituto de la Universidad de Zaragoza avance como estructura de referencia de una investigación de calidad, multidisciplinar y con vocación de transferencia de sus resultados a la sociedad.