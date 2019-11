Los sondeos dan una ajustada victoria al PSOE, el PP mejora y Vox sería tercera fuerza

Apenas acaba de comenzar el escrutinio, pero los primeros sondeos a pie de urna en Aragón vuelven a dar la victoria al PSOE en las elecciones de este domingo. Lo hacen, eso sí, con un margen mucho menor que hace siete meses. Según la encuesta de Gad3 para la televisión autonómica, las posiciones varían significativamente respecto a abril pero los bloques continuarían siendo los mismos. El PSOE se dejaría una decena de diputados y lograría ente 114 y 119 escaños. El PP subiría notablemente sus cifras y podría alcanzar hasta los 90 diputados. Las fuerzas de derechas, no obstante, no sumarían porque la subida de Vox (hasta 59 escaños y tercer fuerza política a nivel nacional) se vería lastrada por la gran caída de Ciudadanos que no superaría los 20 representantes nacionales.

El PSOE volvería a ganar las elecciones en Aragón obteniendo 4 de los 13 representantes que se eligen para el Congreso, por lo que perdería un diputado. El PP mejoraría mucho sus datos de hace 196 días y pasaría de 3 a 4 escaños. Ciudadanos, en lo que parece una tendencia nacional, perdería apoyo y se quedaría con solo un representante por Zaragoza. La formación naranja, además, perdería el segundo puesto como partido más votado en Aragón y cedería no poco espectro político al resto de partidos de derecha. Vox sería la fuerza que más respaldo ganaría pues conseguiría dos escaños por Aragón: uno en Zaragoza y otro en Huesca.

Por su parte, Unidas Podemos parece que sufrirá para mantener su diputado por Aragón en Madrid, pero Echenique podría revalidar el acta por la capital aragonesa. Teruel Existe conseguiría, según las encuestas, entrar en el Congreso para defender sus políticas contra la despoblación gracias al escaño que han logrado en Teruel.

El otro de los nuevos pretendientes, el partido Más País de Errejón que en Aragón se presenta en coalición con CHA y Equo, también está en el alambre pues la encuesta no le da ningún representante pero aún faltan por ajustar muchas horquillas.

Los porcentajes de intención de voto dan alguna pista más: el PSOE en Aragón concentraría el 30% del voto, seguido del PP con el 22% y Vox con el 19%. Podemos y Cs empatarían con un 11%, pero que habrá que esperar a los primeros datos del escrutinio para ver si estas encuestas de intención de voto a pie de urna se convierten o no en una realidad.

Una lectura más en profundidad de estos datos de los primeros sondeos dejan entrever que la abstención ha podido castigar con más fuerza a la izquierda y que el bloque de las derechas gana representación gracias a la recuperación del PP y el tirón de Vox. Ambos partidos compensan la caída de la formación de Albert Rivera.