Más País-CHA-Equo confía en que "el bloque de progreso" sume sus fuerzas

El candidato al Congreso por Zaragoza de Más País-CHA-Equo, Carmelo Asensio, ha reconocido que el resultado que ha obtenido la coalición no ha sido el esperado, pero el aspecto positivo es que hay un "bloque de progreso que puede sumar en el Congreso de los Diputados". "Esperamos que con la colaboración de la coalición Más País se puedan formar mayorías de progreso y los que nos llevaron a estas elecciones hayan aprendido que no se puede vivir otra situación de bloqueo político", ha dicho en su comparecencia en la sede de Chunta Aragonesista en Zaragoza, tras conocer los resultados electorales.

Asensio, que lo primero que ha hecho ha sido felicitar al PSOE por ser el ganador en Aragón y en España, ha afirmado que les preocupa "seriamente" el avance que ha experimentado en esta cita electoral "la extrema derecha", a la vez que ha lamentado que "dar segundas oportunidades tiene su precio y se ha visto que desgraciadamente se ha abierto la puerta a la gente que utiliza la democracia para intentar acabar con ella".

Al respecto de la posibilidad de una gran coalición al estilo de Alemania entre PSOE y PP, Asensio se ha mostrado tajante en que "esto no es Alemania y la trayectoria política y cultura política de un país y otro no es comparable", por ello su apuesta es la de la coalición de progreso porque los ciudadanos lo han dicho "alto y claro". Sobre el futuro de la colación ha subrayado que "la historia no acaba hoy porque es un proyecto de largo recorrido", aunque esta convocatoria electoral les ha llegado de manera precipitada y les ha pillado "con el pie cambiado".

Uno de los objetivos con los que partían en esta cita electoral era que la agenda de Aragón estuviera bien representada y no tienen duda de que lo estará, como "se ha hecho con los compañeros de Compromís en anteriores legislaturas, ahora con una representación más amplia".

Sobre el triunfo de la agrupación de electores de Teruel Existe, una circunscripción en la que renunciaron a presentarse, Asensio ha explicado que su irrupción era "esperada" aunque tal vez no con semejante fuerza", por lo que los ha felicitado y ha calificado de "extraordinario resultado" y espera que con ello la problemática y preocupación por la provincia se asegura que será "dignamente tratada y representada en el Congreso.