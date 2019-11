Simulacro en el conservatorio de Monzón.

Protección Civil del Cinca Medio realizaba esta mañana un simulacro de incendio en el Conservatorio de Música de Monzón como ejercicio conjunto de prevención dentro del plan de emergencia establecido y con unas pautas a seguir por parte de voluntarios de esta unidad y Bomberos del Cinca Medio.

Los bomberos y el voluntarios de Protección Civil han mostrado al personal del Conservatorio qué hacer en caso de peligro y qué rutas tomar para evacuar el edificio manteniendo la calma ante cualquier riesgo (ya sea un incendio, una fuga de gas o un corte de electricidad, etc.).

Desde Bomberos de Cinca Medio apuntan que numerosas empresas no son conscientes de la gran importancia del tema y, muchas de ellas, todavía no cumplen con la normativa actual en materia preventiva para salvaguardar y velar por sus bienes materiales, sus equipos y sus recursos humanos, y por ello se realizan y ofrecen estos simulacros, como el realizado en el Conservatorio Profesional de Música de Monzón, en el que han participado profesorado y alumnado del centro siguiendo el protocolo establecido. “En el simulacro de hoy se ha puesto una máquina de humo para simular un incendio pero el simulacro puede ser por otras causas como fuga de gas, derrumbamiento estructural etc que siempre es bueno cambiar de escenario en próximos ejercicios” señalaba Uclés.

Plantilla de Bomberos Cinca Medio



Respecto al ervicio comarcal de bomberos, el presidente José Ángel Solans, informa que la bolsa de empleo se ha cerrado con 22 aspirantes para 4 nuevas plazas de bomberos más los correspondientes para sustituciones, que se unirán a los 4 profesionales y 12 voluntarios actuales con lo que tras estas contrataciones “dispondríamos siempre de dos bomberos profesionales presenciales en el parque (en la actualidad hay uno) más los voluntarios. La contratación se hará efectiva tan pronto como se firme el convenio con la DPH y esperamos que en 2020 esté bastante definido”.