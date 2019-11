Las librerías de Huesca aplican este viernes un 5% de descuento en las compras de libros

Las librerías de Huesca aplicarán, este viernes 8 de noviembre, un descuento del 5% en las compras de libros con motivo de la celebración del Día de las Librerías en una iniciativa impulsada por la Asociación Provincial de Librerías de Huesca.

NOTICIAS RELACIONADAS Casi 50.000 alumnos aragoneses estrenan el banco de libros tras tres años de espera

El presidente de la asociación, Víctor Castillón, ha resaltado que aunque las ventas de los libros no han caído mucho, cada vez hay menos librerías. "Las noticias sobre la venta de libros no son muy buenas, aunque en los últimos meses no bajamos mucho en ventas, también es cierto que cada vez estamos menos", ha lamentado.

En este sentido, un total de seis librerías de Fraga, Ainsa, Barbastro y Huesca actualmente muestran su 'stock' disponible al público de forma permanente a través de la página web 'todostuslibros.com'.

A este respecto, Castillón ha explicado que "se va a habilitar esta opción de compra" con el objetivo de que facilite que los libros "estén muy cerca del público" a través de "una forma muy sencilla y rápida de compra y envío" a cualquier parte del territorio español o a las librerías que quieran llevar a cabo su venta.

Según Castillón, esto supone también un beneficio para los autores y las editoriales aragonesas que a veces no tienen distribución nacional.

El presidente de la asociación también ha resaltado la figura de los autores altoaragoneses Inés Plana, Luz Gabás y Manuel Vilas. "Son las personas que copan con sus libros las ventas a nivel provincial, con diferencia", ha asegurado.