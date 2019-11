La Fiscalía se niega a sobreseer el caso de Josu Ternera por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha negado a asumir la propuesta del juez Ismael Moreno del sobreseimiento provisional del caso del etarra Josu Ternera, procesado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. El magistrado quería evitar que la dilación de Francia en la vista oral sobre su entrega, que se suspendió a mediados de octubre y se ha retrasado un mes, no pueda afectar a los plazos para la instrucción.

El fiscal ha solicitado que se declare la complejidad de la instrucción para que dé tiempo suficiente para la entrega temporal del terrorista, que fue detenido el pasado 16 de mayo en Sallanches (Francia), y así no había problemas de plazos. En su escrito, el Ministerio fiscal precisó que el procedimiento está a la espera de que las autoridades francesas accedan a la extradición solicitada y además que se materialice, y asumió que su entrega "no será de forma inmediata".

"No se produciría (la entrega) hasta el cumplimiento de las responsabilidades penales impuestas por las autoridades judiciales francesas. En definitiva, lo que podría conllevar varios años hasta que la entrega del reclamado se efectuara a España", ha reconocido el fiscal Pedro Rubira. Por eso, en su escrito considera que "esa situación no es deseable", sobre todo porque los hechos objeto de este procedimiento datan de "una fecha tan lejana" (el 11 de diciembre de 1987), cuando el comando Argala (conocido también como el comando francés o el itinerante) realizó un ataque terrorista contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil, en la avenida de Cataluña, con la colocación de un coche bomba de 250 kilos de amonal causando el fallecimiento de once personas (seis de ellos menores) y 73 heridos.

Entrega temporal si hay extradición

Josu Ternera, tras ser detenido el pasado 16 de mayo en Sallanches (Francia). Reuters

Ante esta coyuntura del proceso de la casa cuartel de Zaragoza, el Ministerio fiscal solicita que una vez que las autoridades francesas resuelvan la extraditación, que está señalada a mediados de este mes de noviembre, y si acceden los franceses, pedirían su "entrega temporal" por el tiempo en el que se pueda concluir la instrucción y el juicio oral posterior.

Asimismo, el fiscal Rubira ha pedido al Servicio de Información de la Guardia Civil que realicen un informe especial sobre el ataque criminal a la casa cuartel de Zaragoza de 1987 para seguir avanzando en la instrucción y dado que las Fuerzas de Seguridad del Estado pueden acceder al denominado "archivo histórico de ETA", que fue entregado por las autoridades francesas.

La Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC), que ejerce la acusación particular por medio de su letrado Jorge Piedrafita, manifestó ayer su satisfacción ante el informe remitido por la Fiscalía. Por este motivo, la AEGC va a solicitar la complejidad del proceso para que se pueda prorrogar de seis a 36 meses los términos de la instrucción, en los que se pueda entregar a Josu Ternera. Ya se pronunció en contra de la solución propuesta por el juez instructor de sobreseer provisionalmente el proceso de Josu Ternera.

De esta manera, la AEGC apoyará la petición que ha realizado la Fiscalía sobre la complejidad del procedimiento para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.

La Fiscalía pedirá además que dos meses antes del plazo legalmente previsto se ponga en su conocimiento las diligencias pendientes de practicar que les permita ampliar el plazo de instrucción señalado.

También se pronunciarán al respecto la Asociación de Víctimas de Terrorismo, que también ejerce la acusación particular, al respecto de la respuesta de la Fiscalía a la solicitud del juez Ismael Moreno.