La Federación Nacional contra el Impuesto de Sucesiones entrega un millón de firmas a Pablo Casado en Zaragoza

La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones ha entregado este miércoles en Zaragoza un millón de firmas al presidente del PP, Pablo Casado, para exigir la supresión de este tributo a nivel nacional.

Se trata, según ha explicado el copresidente de esta Federación, Francisco Langa, del trabajo desarrollado en los dos últimos años en Aragón, Asturias y Andalucía. La agrupación aspira a ampliar su radio de acción a otras autonomías y no descarta "movilizar a la ciudadanía" si el próximo Ejecutivo no acomete esta reforma, una iniciativa que "no será nada fácil" dada la fragmentación del Parlamento.

Langa ha asegurado que, pese los cambios introducidos a nivel autonómico, Aragón sigue siendo "la tercera región que más paga a nivel nacional". Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía estará "vigilante" y realizará "nuevas acciones puntuales" en protesta. También estará presente en todas aquellas votaciones que se produzcan en las Cortes de Aragón. "No nos conformamos con las bonificaciones existentes. Lo que ocurre con los grupos tres y cuatro es de juzgado de guardia", ha aseverado.