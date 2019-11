Un nuevo comisario para una nueva Pac

Es polaco, ultraconservador, miembro del partido Ley y Justicia -que gobierna aquel país y que tiene estrechas relaciones con Vox-, y le ha costado tres exámenes superar las pruebas del Parlamento Europeo para conseguir el visto bueno a su nombramiento. Se llama (casi es impronunciable) Januzs Czesław Wojciechowski y aunque resulta desconocido, al menos para el sector agroalimentario aragonés, se sabe muy bien quién es en las instituciones de su país, pero también en las altas instancias de las administraciones comunitarias.

De hecho, antes de su nombramiento, Wojciechowski, de 65 años y natural de Rawa Mazowiecka -una población del centro del país de apenas 17.000 habitantes- era miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, en concreto de la sala que se ocupa del área que controla el uso sostenible de los recursos naturales. Es titulado en Derecho y en su currículum nacional figuran diversos nombramientos judiciales en su país natal, donde ha sido miembro del Parlamento y vicepresidente del mismo.

Fue en 2003, antes de la adhesión de Polonia a la UE, cuando comenzó a dar sus primeros pasos en las instituciones comunitarias, primero como observador y después como eurodiputado, cargo que ocupó entre 2004 a 2016 integrado en el grupo europeo de Conservadores y Reformistas.

No es granjero, ni (que se conozca) su familia tiene una explotación agraria en la que él se haya ocupado, como sí hiciera su predecesor, el irlandés Phil Hogan, que tendrá ahora de la cartera de Comercio en la Comisión Europea. Pero Wojciechowski ha tenido contacto con el sector. De hecho fue vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) entre 2004 y 2016 y presidente del Intergrupo sobre Bienestar y Conservación de Animales. Ha tenido intervenciones, además, en debates plenarios sobre la crisis en el sector agrícola o sobre el cultivo de organismos genéticamente modificados. Fue también ponente para los informes del Parlamento sobre la protección de los animales durante el transporte y sobre la estrategia de sanidad animal para la UE (2007-2013) y como ponente alternativo, realizó informes sobre nuevos alimentos, pagos directos y agricultura ecológica.

Este es el currículum del nuevo comisario de Agricultura de la UE, cuyo mandato estará marcado por una nueva reforma de la PAC, que está actualmente en proceso de negociación. Y fue precisamente su visión de la Política Agraria Común la que estuvo a punto de dejarle fuera del cargo. Ha tenido que pasar tres comparecencias. No convenció en su primera ante los europarlamentarios y no consiguió el visto bueno en sus respuestas escritas. A la tercera, de nuevo en persona, fue la vencida.

El examen del Comité de Agricultura del Parlamento Europeo (Comagri) para aprobar a Janusz Wojciechowski como nuevo comisario europeo de Agricultura no resultó fácil para el candidato. No aprobó a la primera (en la comparecencia que se celebró el pasado 1 de octubre) y tampoco logró la nota deseada en las siete preguntas por escrito que le demandó este órgano, para quien sus respuestas fueron vagas e imprecisas cuando se refirió al asunto estrella de su departamento, esto es, la reforma de la Política Agraria Común y, en particular, de sus medidas medioambientales.

Y hubo un tercer examen, en el que decidió responder en su lengua materna y no en inglés como lo hizo en la primera ocasión, que superó con un aprobado raspado y muchas dudas, pero aprobado al fin y al cabo.

Pero lo que ha dejado claro Wojciechowski en sus audiciones es que está abierto a «mejorar y cambiar» el modelo de reforma de la PAC propuesto por el anterior comisario, Phil Hogan. «La propuesta de la Comisión Europea es solo una propuesta inicial y estoy abierto a seguir debatiéndola y a enmendarla. No es la Biblia y podemos discutir cómo mejorarla», dijo ante la comisión de Agricultura de la Eurocámara.

No concretó en que centrará estos cambios, pero se mostró convencido de que estarán listos para su entrada en vigor en 2022, un año más tarde de lo previsto. Eso sí, aseguró que será más verde. «Haré todo lo posible para que la PAC sea más respetuosa con el medio ambiente», insistió, y señaló entre las medidas propuestas para conseguirlo «el apoyo a los ganaderos que utilicen sus propios pastos en lugar de importarlos o la reducción de la densidad de animales en las granjas con vistas a mejorar su bienestar».

El comisario polaco, que se mostró a favor de la agricultura familiar, en contra de las explotaciones intensivas y partidario de reducir el uso de antibióticos en el ganado, destacó que una de sus tareas prioritarias será diseñar una «visión a largo plazo» de la agricultura europea. Un objetivo que, en opinión de Wojciechowski, requiere una financiación adecuada de la PAC, por lo que defendió la necesidad de contar con un «presupuesto fuerte». Se comprometió a reducir la burocracia administrativa y a poner en marcha medidas que permitan corregir la desigualdad existente en los pagos entre los diferentes Estados miembros así como atajar el problema de la excesiva concentración de tierras agrícolas en algunos socios comunitarios.

Tuvo también una referencia al relevo generacional. «La falta de jóvenes agricultores es el mayor peligro que tiene el sector agrario comunitario en la actualidad, por lo que hay que hacer todo lo que sea posible para ayudarles», señaló, aunque no concretó cómo.

Al ministro de Agricultura en funciones no le gustó demasiado que el nuevo comisario hiciera referencia a una modificación de la PAC ya en su primera intervención. Luis Planas insiste en que la nueva programación de la Política Agraria Común a partir de 2020 está muy avanzada y «no debería haber cambios significativos». Se muestra abierto a introducir algún matiz o a puntualizar algún aspecto concreto, pero «todos los parámetros de la Comisión de Juncker y de Phil Hogan van a terminar sobre la mesa», dice al tiempo que asegura que eso será positivo para España.

Para los que lo necesitan

Y en su reciente visita a la celebración del 75 aniversario de Cooperativa Vínicola San Valero (antes Grupo BSV) dejó claro que ante Wojciechowski defenderá una de las líneas rojas del Gobierno: que la nueva PAC cuente con un presupuesto fuerte.

Planas detalló que la reforma va a diseñar una política agraria comunitaria «muy diferente a las anteriores», pero habló con contundencia para señalar que esta enfocará las ayudas en aquellos agricultores que realmente las necesitan «no en los productores que pueden obtener la rentabilidad en el mercado».

Frente a situaciones como las que han perpetuado los derechos históricos que, en el caso de Aragón han propiciado desigualdades en el reparto de los fondos discriminando visiblemente a los cerealistas turolenses, el ministro en funciones recordó que la próxima PAC otorgará a los Estados miembros más flexibilidad y autonomía para decidir el reparto. «Para eso ya hemos comenzado a trabajar en las necesidades actuales y futuras del sector español, teniendo en cuenta sobre todo la agricultura familiar», dijo.

En cualquier caso, se mostró convencido de que en este nuevo escenario «Aragón queda bien situado».

El consejero aragonés del ramo, Joaquín Olona, no tiene referencia alguna del nuevo comisario, pero asegura que prefiere pensar que «a un polaco no le cueste mucho entender lo que es la agricultura familiar ni las posturas que estamos defendiendo desde Aragón». De tomas maneras se muestra cauto y señala que «habrá que esperar a ver qué postura toma».

Lo que Olona tiene claro es que Aragón seguirá defendiendo una reforma «en profundidad», que termine con los derechos históricos y que se distribuya en función de la renta de los agricultores, poniendo el foco a toda luz en la agricultura familiar.