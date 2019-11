Las familias de los colegios de Aragón donde faltan fisios y enfermeras protestan en la calle este lunes

Más de 10.500 firmas ha conseguido en dos semanas la petición en ‘change.org’ de los padres de los colegios públicos que reclaman al Gobierno aragonés la contratación de los fisioterapeutas y auxiliares que faltan en centros de toda la Comunidad desde principios de curso. La protesta la van a llevar a la calle y este lunes se concentrarán, a partir de las 18.00, en la plaza de España de Zaragoza para exigirle a la DGA que contrate a este personal sanitario y les dé una solución con continuidad en el tiempo para que no tengan que sufrir cada año el mismo problema.

Los padres de niños que sufren esta falta de personal no docente en cerca de una treintena de centros, tanto de educación especial como ordinarios de atención preferentes a alumnos con discapacidad motora y otros que cuentan con un aula de educación especial, se han constituido en una plataforma. “Juntos queremos dejar claro al Gobierno regional que ya es suficiente, que no permitimos más tomaduras de pelo, que se han acabado las excusas y el dar largas, que ha llegado el momento de que hagan su trabajo y se ocupen de los más vulnerables entre los más vulnerables”, explican en un comunicado en el que muestran su hartazgo y preocupación por la situación de la que son víctimas.

El Ejecutivo autonómico anunció que a lo largo de octubre estos profesionales se incorporarían a las plantillas de los colegios pero, aunque ha empezado un goteo de contrataciones “sigue faltando personal”, explican fuentes de la plataforma. “La DGA advirtió que no se cubrirán todas las necesidades, y eso se puede constatar en colegios como Alborada, con necesidades agudas en los que con la situación que queda observan una reducción del 48% en personal sanitario (cómputo en horas), reducción de sesiones de fisioterapia en un 25%, cancelación de actividades etc...”, ponen como ejemplo.

El efecto de estos “recortes” respecto de las necesidades que los colegios formulan en mayo de cara al inicio del siguiente curso en septiembre no es solo desatención “sino que además desalientan a familias que ya no solicitan esos servicios a los que tienen derecho”, apuntan. Hay niños que pueden acudir a clase porque sus familiares, ante la falta de enfermeros, permanecen en el centro para poder atenderles y por si se produce algún tipo de emergencia.

La plataforma critica que la DGA ha actuado en este inicio de curso con “ineficacia y negligencia” y ha obviado toda contratación de personal no docente, “de manera que el colectivo en su conjunto se ha encontrado privado de los cuidados que es bien sabido, son imprescindibles para su escolarización y su rehabilitación”. Este "sálvese quien pueda", denuncian, ha obligado a algunos padres a asumir el coste de los cuidados de su bolsillo, a otros a renunciar a ellos por no poder permitírselos y, en otros, a verse obligados a asistir con sus hijos a los aulas para proporcionarles los cuidados que necesitan y que así puedan continuar escolarizados. Hay casos incluso en los que la carencia de profesionales sanitarios impide que estos alumnos acudan a clase y no queda otro remedio que dejarles en casa.