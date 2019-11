Comienza la campaña de vacunación contra la gripe

"Llevo desde el 85 vacunándome. Me lo aconsejó el médico porque trabajaba de cara al público y, desde entonces, lo he hecho todos los años". José Luis Molina Guillén, de 68 años, ha sido este lunes uno de los primeros aragoneses que se ha vacunado contra la gripe. La campaña ha comenzado oficialmente hoy y terminará el próximo 20 de diciembre, aunque habrá dosis disponibles hasta finales de febrero.

Como José Luis, Purificación Vicente también ha acudido este mismo lunes al centro de salud San José Centro de Zaragoza para inmunizarse contra el virus. A sus 71 años, ha reconocido que fue su médico el que le animó hace años a protegerse y desde entonces no ha faltado a la cita. "Tengo azúcar y me aconsejó que me vacunara. Creo que aunque cojo algún catarro lo hago de manera más leve", ha explicado.

El Departamento de Sanidad ha adquirido por poco más de un millón de euros 270.000 vacunas para este año, 10.000 más que la temporada anterior. Además de los grupos tradicionales de riesgo, la coordinadora de Enfermería del centro de salud de San José Centro, Conchita Domingo, ha recordado que este año se recomienda la vacunación a los fumadores y a los niños entre 6 meses y 2 años que nacieron de manera prematura. "Se recomienda sobre todo a estos grupos porque pueden tener más complicaciones por la gripe", ha señalado la profesional. Solo en el este centro de salud se calcula que el primer día se pongan más de 250 vacunas.