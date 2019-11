"Lo más importante del inglés no es tener una gramática perfecta, sino poder comunicarte"

Estudiar una titulación en inglés es todavía algo limitado, pero ya hay alumnos que lo están haciendo e incluso trabajan gracias a ello. Gonzalo Revuelta formó parte de la primera promoción de ADE en inglés de la Universidad de Zaragoza. Lo hizo con cierta incertidumbre, pero tuvo una adaptación muy buena.

"Al tener las clases, los trabajos y los exámenes en inglés desde el principio, no cuesta mucho adaptarse", recalca este joven que terminó hace dos años la titulación y que lleva trabajando desde hace tres en su actual empresa: Abante. "Durante el último año de la carrera empecé en prácticas y al terminar, me contrataron. Al haber cursado el grado en inglés, leo informes internacionales y me permite estar al día de cualquier novedad financiera internacional", explica.

Cuando recuerda sus años de Universidad, recalca la implicación tanto del campus público como de los profesores: "Para ellos, lo fácil hubiera sido seguir dando su clase en español; pero decidieron esforzarse tanto por el bien de los alumnos como de la Universidad". Ahora, además de poner en práctica los conocimientos adquiridos, estudia Psicología a distancia.

Un elemento diferenciador

Revuelta recalca que cursar una titulación en inglés es un elemento diferenciador y recuerda que no se trata de hablar perfectamente inglés, sino de comprender. Una cuestión en la que también hace hincapié Rodrigo Casamayor, que está cursando 3º de Ingeniería Informática en la Universidad San Jorge (USJ).

"Durante los dos primeros años, el español es el idioma principal; mientras que te van introduciendo terminología y tienes una asignatura en inglés. Tercero y cuarto son completamente en ingles", especifica, al mismo tiempo que reconoce que esto supone un "plus" a la hora de encontrar un puesto de trabajo.

Además, en su rama profesional también es muy útil: "Te permite mantener reuniones con otros países a través de videoconferencias o incluso puedes trabajar para una empresa de Estados Unidos sin necesidad de estar allí". Al mismo tiempo, recuerda que, debido a la internacionalización, el inglés es el idioma más usado. "Lo importante y lo que aprendes en estos años no es a tener una gramática perfecta, sino a transmitir una idea y que te comprendan", subraya.

Actualmente está trabajando en una empresa de Zaragoza y tiene una beca de investigación en un grupo de la USJ. Todo ello, lo compagina con su penúltimo año de carrera. Sobre su futuro, todavía no tiene nada decidido: "Hay muchas opciones, tanto en grupos de investigación, en oposiciones, la empresa privada o incluso, apostar por tu ‘startup’".