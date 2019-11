10-N en Aragón: hastío por una repetición electoral "vergonzosa"

La maquinaria electoral se activa una vez más. Y lo hace para disgusto de miles de aragoneses, que reconocen su hastío por una repetición que tachan de "vergonzosa". Lamentan que se hable más del pasado que del futuro, demasiado sobre Cataluña, y prácticamente nada sobre los temas que de verdad les interesan: las pensiones, el paro, la educación, la crisis económica que se avecina... Así lo expresan nueve aragoneses, cinco mujeres y cuatro hombres que, tras participar en un ‘Focus Group’ organizado por HERALDO para las pasadas elecciones del 28 de abril, hacen balance ahora de una situación que, si bien se analizó en aquel primer encuentro, se trató como una posibilidad a la que nadie quería llegar. Inmersos ya en la nueva campaña, solo uno de aragoneses consultados, Josué Nuño, ve necesaria la repetición electoral para que "España vaya mejor" y se haga lo que piden los votantes.

La política es el principal problema para un 22% de los aragoneses, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Incluso algo más del 9% refiere, directamente, la inestabilidad. Y los que participaron en el Focus Group lo confirman. Todos creen que es "vergonzoso" y "lamentable" que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo.

"¿Por qué tenemos que votar nosotros hasta que salga algo que les guste?", replica Mamen Capuzano, ama de casa de 58 años. En su caso particular, reconoce que las cosas han cambiado y que, aunque se decantó por la izquierda el 28-A, la situación en Cataluña va a cambiar el sentido de su voto y apoyará al que le dé "menos miedo".

La mayoría coincide en que los actuales líderes políticos deberían asumir responsabilidades. Para Pilar Ortego, ama de casa desempleada y madre, "el ‘y tú más’ ya no vale. Si tienen que llegar a acuerdos entre el PSOE y el PP, que lo hagan". José Aparicio, jubilado, considera que los políticos que no ejerzan como tales no deberían cobrar. "Entonces se espabilarían y llegarían a acuerdos puntuales. Pero como el dinero lo tienen seguro, qué más les da", apunta. Carlos Martínez, empresario de 45 años, manifiesta, rotundo, que "los 350 diputados elegidos la última vez deberían estar fuera y no repetir ninguno".

Iuliana Lungu, rumana, licenciada en Economía y reponedora, considera que la repetición "no tendrá sentido" porque los resultados serán similares. De hecho, casi todos los consultados comparten su opinión y esperan mínimas variaciones. Por eso Lungu recomienda que, cuando se desbloquee la situación, "se incluyan cambios en el sistema electoral para que no pasen estas cosas".

Aunque no se ponen de acuerdo sobre quién es el principal responsable, sí coinciden en que es posible que la participación el próximo 10 de noviembre se resienta. Pero siempre hay excepciones. Adriana Aguerri, de 30 años y futura emprendedora, asegura que va a prestar "más atención a la campaña electoral que la vez anterior" y piensa, además, que la gente se va a decantar esta vez por partidos pequeños.

Para Cristina Ibáñez, social media y seo, la abstención aumentará. Y pone como ejemplo "la gente que se ha dado de baja en el envío de propaganda electoral".

La situación en Cataluña y la exhumación de los restos de Francisco Franco son dos factores que pueden condicionar la campaña, según considera la mitad de ellos. Y eso que algunos como José Aparicio consideran que "Cataluña está fuera de España", e incluso les dejaría irse pero "marcando las pautas". "A ver de dónde sacan el dinero", advierte. Comparte Carlos Martínez que el problema en Cataluña funciona como una "cortina de humo" y que se debe, en realidad, a la economía, pues "si les vuelven a echar dinero, se acabó el problema de la independencia".

Carmelo García, jubilado de 63 años, piensa que Cataluña "influirá, pero no mucho", e invita a hablar "más del futuro que del pasado". Porque en el fondo, el problema está en que "se preocupan más por conservar la butaca que por lo que les pide la gente".

A todos les gustaría conocer más a fondo las propuestas electorales que cada partido incluye en su programa. La economía, el empleo, la educación, las ayudas a emprendedores y sobre todo las pensiones son los temas que más les pueden interesar. Reflejo total de que los puntos de interés de los políticos y de sus votantes tienen muy poco que ver.

Uno a uno

1 Mamen Campuzano. Ama de casa "Voté el 28 de abril y no ha servido para nada. ¿Por qué tenemos que votar nosotros hasta que les salga a los políticos algo que les guste?"

2 Pilar Ortego. Ama de casa. "Todos van a por la butaca. Se preocupan más de eso que de lo que en realidad les está pidiendo la gente, que es que se pongan de acuerdo"

3 Josué Nuño. Agente inmobiliario. "La repetición electoral es necesaria para que España vaya mejor y los pactos se hagan entre partidos que contribuyan al crecimiento del país"

4 Carmelo García. Jubilado. "Cataluña influirá pero no tanto como parece que va a ser. Lo importante es el futuro, hacia dónde vamos. Hay que hablar de ajustes y de pensiones"

5 Carlos Martínez. Empresario. "Si no avanzan para hacer Gobierno, las elecciones las tendrían que hacer otras personas. Los 350 diputados deberían estar fuera y no repetir ninguno"

6 Iuliana Lungu. Reponedora "No sé si tiene algún sentido que vuelvan a repetir. Creo que deberían cambiar el sistema electoral para que no vuelvan a pasar estas cosas"

7 Cristina Ibáñez. Social media y seo. "Irá menos gente a votar. Solo hay que ver los ciudadanos que se han dado de baja para no recibir propaganda electoral. Y con Cataluña ni te cuento"

8 José Aparicio. Agricultor jubilado. "Lo que deberían hacer es dejarles sin cobran si no ejercen su cargo. Entonces espabilarían y llegarían a acuerdos. Como el dinero lo tienen seguro qué más les da"