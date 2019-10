¿Es tan decisiva la campaña como nos cuentan?

Los políticos están con los nervios a flor de piel. Sus asesores, jugueteando con la crisis de ansiedad. Pero, ¿es tan relevante la campaña electoral que acaba de comenzar? Analistas, politólogos y sociólogos dicen que puede relativizarse, incluso, aunque el CIS hable de un gran número de indecisos, hasta siete millones, que pueden decantar la balanza hacia uno u otro lado. ¿Qué motivos hay para no tomarse la campaña tan en serio? A continuación se detallan unos cuantos:

1 La historia recentísima lo confirma Basta con echar un vistazo rápido a las hemerotecas de abril para ver cómo muchos diarios hablaban de la “campaña electoral más decisiva de las últimas décadas”. Parece que no lo fue porque seis meses después estamos de nuevo convocados a las urnas.

2 El hartazgo con los políticos Menos mal que la campaña dura apenas una semana porque los electores no soportarían una matraca política larga. Es elocuente que el CIS sitúe como segunda preocupación de los españoles (solo por detrás del paro) la inestabilidad política, o mejor dicho, a los políticos y los partidos. Para el sociólogo David Pac es fundamental saber a quién responsabilizará la ciudadanía de la repetición electoral. Se percibe cierto cansancio (casi hartazgo) por tener que volver a las urnas y una opinión muy común en la sociedad es que los políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo y han devuelto la pelota al tejado de los comicios. Un botón de muestra es que más de 34.500 aragoneses han solicitado al INE que no les envíe más propaganda electoral.

3 Hay mucho voto inamovible... Salvo en el caso de Cs (ejem), los partidos pueden presumir de que tienen votantes fieles. Poco importa las nuevas promesas de campaña o lo que hagan los siete días antes de ir a las urnas, pues la mayoría de su electorado sabe hace meses que repetirá su voto de abril. Según las últimas encuestas publicadas la semana pasada, los bloques se mueven un engranaje lento y pesado por lo que, salvo por la aritmética posterior, no habrá grandes sorpresas. Eso también puede jugar en contra de los nuevos actores (Más País o, incluso, Teruel Existe) que tienen escaso margen de maniobra.

4 ...Y también mucho voto impulsivo Los politólogos calculan que un tercio de los españoles deciden su voto pocos días antes de acudir al colegio electoral, pero gran parte de ellos son ajenos a las campañas, debates y agendas políticas, por lo que votan de forma casi impulsiva, por motivos que nada tiene que ver con los programas ni la ideología.

5 Lo importante en campaña es no liarla Aunque todos quieren aparecer en titulares y sumarios, es más importante no meter ninguna gran gamba en campaña. Redoblar la apuesta por aparentar resultón e ingenioso puede convertirte en una caricatura de ti mismo como bien sabe Rivera con su camiseta de ‘Liberales ibéricos’. En los debates televisados no es tanto quién gana como quién pierde. Y siendo que ahora son a cicno bandas, lo importante es que haya alguien que lo haga peor que tú, aunque tu intervención no haya sido para tirar cohetes. Evitar el error y abonarse al perfil bajo siempre es una opción porque la construcción de la imagen de un político requiere más de una semana.

6 La agenda parlante Las elecciones del 10-N llegan en un momento un tanto delicado. Dos hechos han condicionado la actualidad de las últimas semanas como son la reacción a la sentencia del ‘procés’ y la exhumación de Franco. “Estos ejes pueden beneficiar a la movilización del centro derecha porque son temas de seguridad, orden, y política territorial que les fortalecen. Por el contrario, se deja de hablar de asuntos que tradicionalmente benefician a la izquierda como los derechos sociales, la renta básica, los salarios mínimos...”, apunta David Pac. Los sociólogos explican que es muy difícil “contrarrestar racionalmente” imágenes que tiene una carga semiótica y emotiva muy fuerte como las de las barricadas y el fuego en las calles de Barcelona y que la agenda temática está granjeando más polarización: actores como la Cup o Vox pueden beneficiarse, mientras que discursos más calmados como los de Más País (en Zaragoza junto a CHA) parecen perder algo de ‘punch’.

7 La agenda muda Igual de importante como lo que se habla es lo que se ignora. Eloísa Lavilla, politóloga, pone el acento en un tema que ha ido desapareciendo de la agenda política: la despoblación y la España vaciada. Lavilla analiza cómo un movimiento social como Teruel Existe da el salto al ruedo electoral para tratar de que se aborden sus problemas. “Es un movimiento, no tiene una figura jurídica propia que lo recoja como tal, es decir, no es ni siquiera una asociación, sino más bien un fenómeno social”, explica Lavilla, que ejemplifica lo que está ocurriendo con la plataforma turolense con otros casos como los de los antitaurinos o los verdes. “De hecho, no tienen un programa electoral sino simplemente una reivindicación que esperan que se aborde en el Congreso”. Lavilla se sorprende de que tras las sonoras protestas en Madrid del pasado marzo (no solo de Teruel sino de muchos otros puntos de España) la despoblación haya vuelto a salir de la agenda política.