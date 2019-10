Quejas por la avería de uno de los escáneres del hospital Miguel Servet de Zaragoza

Pacientes del hospital Miguel Servet de Zaragoza han mostrado su malestar por la avería de uno de los escáneres del centro sanitario. De momento, los responsables del servicio de Radiodiagnóstico están distribuyendo a los enfermos, algunos oncológicos, entre los otros cuatro equipos disponibles.

Fuentes oficiales del centro sanitario han reconocido que la máquina se estropeó hace algunos días y están teniendo dificultades para sustituir la pieza averiada ya que se trata de una tecnología antigua. Por ello, no han podido concretar cuándo se podrá retomar la actividad con normalidad. Ante las quejas de los usuarios, las mismas fuentes han hecho hincapié en que la parada de este aparato no ha acarreado ningún retraso en los diagnósticos iniciales, ya que han insistido en que a estos pacientes siempre se les da prioridad y no acumulan demora. El hospital Miguel Servet cuenta con cinco escáneres, algunos de ellos antiguos y con previsión de sustituirlos con el tiempo.

Después de unos años sin apenas inversión tecnológica, el Departamento de Sanidad hizo la pasada legislatura un importante gasto en media y alta tecnología. En concreto, durante los últimos cuatro años, se han destinado a este fin 39,4 millones, incluidos los 10 millones del convenio con la Fundación Amancio Ortega.

Entre las adquisiciones más relevantes destacan el PET-TAC del hospital Clínico (el primero en un centro público aragonés), 6 resonancias magnéticas y tres aceleradores lineales para los tratamientos de radioterapia. De estas últimas máquinas, está pendiente la instalación de una en el hospital Miguel Servet. Allí, se tiene que adaptar un búnker para colocarla.

La necesidad de ampliar los equipos de radioterapia era una de las principales reivindicaciones de profesionales médicos y asociaciones de pacientes. Cuando se sume el que está pendiente, la Comunidad contará con seis equipos en hospitales públicos.