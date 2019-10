Azcón considera "magnífica" la noticia de que la DGA no descarte el interés autonómico de La Romareda

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha valorado como "magnífica noticia" que el presidente de Aragón, Javier Lambán, no descarte la posibilidad de declarar de interés autonómico la reforma de La Romareda, como ha dicho este viernes en el Pleno de las Cortes, pese a que ha añadido que es "pronto" y que requiere un proyecto.

Preguntado por estas declaraciones que Azcón no ha escuchado, según ha dicho a los medios tras la inauguración del Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Ozanam, ha añadido que tampoco ha tenido la oportunidad de hablar con Lambán de esta posible declaración que, en cualquier caso, "ratifican las palabras" del propio presidente cuando dijo que se sentía "concernido" por el proyecto.

Y ha añadido que si la reforma de La Romareda despierta el interés del Ayuntamiento y del Gobierno de Aragón se da "un paso adelante" para que se convierta en realidad, lo que considera que ya tiene un primer paso con la firma, la pasada semana, del convenio con el Real Zaragoza.

"La noticia hoy -ha enfatizado- es que Lambán ha decidido que La Romareda sea un proyecto de interés autonómico y es una magnífica noticia".

En la sesión de las Cortes, Lambán ha manifestado que apoyará la reforma de La Romareda para que la ciudad tenga "un gran campo de fútbol", pero ha descartado por "imposible" económicamente el modelo de San Mamés y aunque ha apuntado que no descarta la declaración de interés autonómico, ha matizado que es necesario que el promotor presente un proyecto que genere riqueza en el territorio y cree puestos de trabajo.

Un proyecto que, según Azcón, "no se tardará en tener", aunque no ha querido dar plazos porque hay que ir "paso tras paso dando pasos firmes" y, este sentido, que "Lambán haya dicho que La Romareda es un proyecto de interés autonómico es muy importante" porque va a significar que el resto de los plazos administrativos se reduzcan a la mitad.

El alcalde tampoco ha querido adelantar fechas sobre la licitación del anteproyecto, porque quiere ser "prudente" y no adelantar lo que no tengan "previamente trabajado y absolutamente asegurado", ya que no es bueno que se creen "falsas expectativas".

Y aunque Lambán ha aseverado también en las Cortes que descarta el modelo de San Mamés por el que apuesta el Ayuntamiento de Zaragoza para reformar la Romareda, Azcón ha vuelto a nombrarlo como "proyecto de colaboración entre distintas administraciones".

Y ha expresado su satisfacción porque, diez días después de haber visitado el estadio bilbaíno, la colaboración entre las dos principales administraciones de Aragón, el Gobierno y el Ayuntamiento de Zaragoza, "ya se esté haciendo una realidad" y el Gobierno de Aragón "esté dispuesto a declarar la Romareda proyecto de interés autonómico", ha insistido.