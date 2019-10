Pablo Casado en Teruel: "Torra es el jefe supremo de los Mossos porque Sánchez quiere"

El presidente nacional del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha afirmado este miércoles en Teruel que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, "es el jefe supremo de los Mossos porque Pedro Sánchez quiere". Ha dicho que el PP ya ha planteado a Sánchez que le apoyará para aplicar la Ley de Seguridad Nacional de forma que los Mossos pasen a depender -temporalmente- del Gobierno de España.

En su visita a la ciudad de Teruel, Pablo Casado ha aseverado que Sánchez está haciendo de "funambulista" para "recorrer un alambre cada vez más inestable para contentar a Iceta (PSC), ERC y PNV y por eso no actúa contra los independentistas", advirtiendo de que "no se puede vivir en ese perpetuo equilibrismo, en el alambre, no se lo merece" Cataluña, ni el resto de España.

El líder de los populares se ha quejado de que Torra haya anunciado su intención de investigar a los Mossos por su actuación en los disturbios de Barcelona, respondiéndole que "tendría que ir contra los violentos", haciendo notar que hay 280 policías heridos. "¿Qué investigación va a hacer?", se ha preguntado.

A su juicio, el PSC de Miquel Iceta está utilizando al PSOE "como si fuera el muñeco de un ventrílocuo, y ha preguntado a Sánchez si está a favor de que los políticos del 'procès' presos "vayan a la calle directamente" -en alusión a los posibles beneficios penitenciarios- o recibir el apoyo del PP.

Por otra parte, Casado ha aludido a las críticas de la UE al Gobierno de España por "ocultar" información presupuestaria, señalando al respecto que el Ejecutivo de Sánchez "se ha pasado de gasto con tanto viernes electoral, social, a costa de los contribuyentes, ha ocultado a Bruselas que quiere subir el gasto público 30.000 millones", lo que "es un suicidio para España" y, además, "quiere subir los impuestos". Ha aseverado que "España no merece un Gobierno que engañe a los españoles".