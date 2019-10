Azcón: "Zaragoza puede ser la primera ciudad que genere su propia energía"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quiere que Zaragoza sea "una referencia nacional en energías renovables”. "Zaragoza puede ser la primera ciudad que genere su propia energía sin tener que acudir al mercado a comprarla", ha dicho el regidor en el transcurso de un desayuno informativo organizado por HERALDO y moderado por su director, Mikel Iturbe, y en el que ha desgranado algunos de los retos que quiere emprender en la actual corporación.

Azcón ha explicado que las energías renovables "son el petroleo del futuro" y ha destacado que Aragón tiene una situación de privilegio, dado que tras las subastas eléctricas el 20% de los objetivos energía sostenible "se van a desarrollar en nuestra comunidad", donde el sector empresarial aragonés ha tomado posiciones. "Zaragoza tiene una oportunidad increíble en lo que a energías renovables se refiere", ha dicho.

“Va a haber empresas en Aragón que que van a tener que desarrollar parques eólicos y energías fotovoltaicas, que pueden vender su energía al ‘pool’ o a un cliente final, que puede ser el Ayuntamiento de Zaragoza. Tenemos un sector empresarial y el viento, el agua y el sol para ser un referente en energías renovables”, ha afirmado.

El regidor ha desgranado los ejes que van a guiar su política en los próximos años, además de detallar algunas de las primeras medidas que ha adoptado desde que el 15 de junio logró la investidura. Tras subrayar que su primer objetivo es acabar con la política de “confrontación” que a su juicio dominó la estrategia política del anterior gobierno, de ZEC, ha expresado la necesidad de contar con unas cuentas saneadas cuanto antes “para ser motor de crecimiento”.

"Las inversiones no van a ser las más adecuadas"

Ha señalado que la situación económica “peor de la esperada”, con un agujero económico de 103 millones de euros y el mayor endeudamiento por habitante de las grandes ciudades. Esto va a suponer que “en los presupuestos de 2020 se va a seguir pagando las facturas de los gobiernos anteriores”. Ha indicado además que no se podrá captar deuda, por el incumplimiento del tope legal, y que “las inversiones no van a ser las más adecuadas".

“Esto nos obliga a buscar alternativas”, ha dicho Azcón en referencia a la colaboración público-privada. “Para que haya inversión hay que buscar fórmulas distintas, como en La Romareda. La colaboración público privada es la clave. Si gobernara la izquierda se plantearían proyectos de inversión solo desde los presupuestos municipal. Pero los presupuestos municipales no soportan la inversión por la situación económica que nos han dejado 16 años de gobiernos de izquierdas. Las posibilidades de inversión pasan por la colaboración con otras administraciones y con el sector privado”, ha dicho.

En ese momento ha suscitado debate la cuestión del campo de fútbol de La Romareda, tras la visita del alcalde a San Mamés y la firma del convenio con el Real Zaragoza para formalizar la cesión del estadio durante los próximos 75 años. Ha recordado que los tres proyectos de estadio que se han impulsado en Zaragoza han basado su financiación en los aprovechamientos urbanísticos. Pero a esta cuestión ha añadido la colaboración público privada. “Hablamos de contar con las empresas privadas”, ha dicho sin entrar en detalles.

"La aportación de la DGA a La Romareda será la adecuada"

Ha hecho más hincapié en la necesidad de lograr el mayor acuerdo político en torno al estadio, también con el Gobierno de Aragón. Preguntado por la aportación económica de la DGA tras las declaraciones del presidente, Javier Lambán, en las que dijo que no habrá “excesivas alegrías”, Azcón ha dicho que no va a entrar en polémicas. “Estamos por resolver problemas. La aportación del Gobierno de Aragón la hablaremos con el presidente Lambán. Será una aportación adecuada al proyecto final que plantee el Ayuntamiento y el Real Zaragoza", ha explicado.

Para el alcalde es “demagogia” que se acuse al gobierno municipal de poner por delante La Romareda de las obras en los colegios públicos, cuyas partidas se utilizaron para una reciente modificación presupuestaria y se han postergado a 2020. En primer lugar, ha señalado, porque las citadas obras no se podían llevar adelante este año, como el propio gobierno municipal de ZEC admitió en abril. Y en segundo lugar, ha insistido, porque el nuevo estadio no se va a impulsar con recursos del presupuesto municipal.

El alcalde ha insistido mucho en la necesidad de mejorar las relaciones con otras instituciones, como la DGA, que el que “hay que ir obligatoriamente de la mano”. Por eso, ha citado la comisión bilateral como próximo hito para cerrar acuerdos, sobre todo en relaciones con “las deudas que el Gobierno de Aragón mantiene con el Ayuntamiento”. Pero también ha admitido que “todo no será posible” y que habrá cuestiones que se tendrán que resolver por la vía judicial, como la deuda de 32 millones con el tranvía. Pero ha citado posibles acuerdos como las deudas tributarias, el sellado del vertedero, el ICA o la financiación de la ley de capitalidad. “Las discrepancias no pueden ser motivo para no alcanzar otros acuerdos”, ha afirmado.

Ha hablado de política tributaria tras la aprobación este martes de las ordenanzas fiscales. Pese a las críticas recibidas por la oposición, ha dicho que “por primera vez se va a recaudar menos por el IBI” y ha destacado las bonificaciones a familias numerosas, al pequeño comercio o a la plusvalía. Pero sobre todo ha apostado por convertir “Aragón y Zaragoza en un territorio fiscalmente atractivo”. “Para eso, el Gobierno de Aragón tiene que colaborar, debe haber una acción conjunta en fiscalidad”, ha declarado Azcón, que ha recordado que la Comunidad autónoma es la tercera por la cola en competitividad fiscal.

"El modelo del tranvía quedará obsoleto"

Azcón ha defendido la necesidad de impulsar “una Zaragoza altamente tecnológica” y a aplicar las innovaciones de las ‘smart cities’ a la mejora de los servicios públicos. Y ha incidido mucho en la sostenibilidad ambiental, no solo en lo referido al impulso de las energías renovables. La apuesta por la movilidad eléctrica y autónoma en autobús, como alternativa a un tranvía que quedará “obsoleto” en pocos años y que en su opinión no es viable económicamente.

También se ha referido sus primeras medidas en el gobierno, que han estado centradas “en la mejora de la eficiencia” y en el desarrollo de “proyectos que fueron demonizados por la izquierda radical, como Torre Village, Averly, Lestonnac o la Harinera de Casetas. La mejora de las aceras, la poda de árboles, la recuperación de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO) de la Policía Local han sido otras cuestiones que ha citado, así como el buena calificación que ha recibido las Fiestas del Pilar. En este sentido, ha dado la enhorabuena a la vicealcaldesa, Sara Fernández, además de al concejal de Urbanismo,Víctor Serrano, y a la concejal de Hacienda, María Navarro.

A preguntas del público, el alcalde ha hablado de la seguridad en el entorno de la calle de Pignatelli o en el Barrio Oliver. En este sentido ha destacado medidas como la vuelta de la UAPO o el refuerzo de la colaboración con la Policía Nacional. Además, ha señalado que desde la llegada del gobierno PP-Cs se han atendido muchos problemas de carácter urbanístico que han permitido mejorar la seguridad. “No solo se resuelve el problema con la presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, sino con actuaciones urbanísticas y sociales”. Ha citado expresamente a la exalcaldesa Luisa Fernanda Rudi, presente en la sala, como impulsora del Plan Integral del Casco Histórico (PICH), que perseguía estos objetivos.

“La radicalidad la representan más ZEC y Podemos que Vox”

En el debate, se le ha preguntado por su convivencia con Vox. “El portavoz de Vox, Julio Calvo, fue concejal del PP, fue compañero mío. Comparar la radicalidad de Vox sin hablar de Cubero es una broma pesada. No se puede hablar de la ultraderecha de Vox sin hablar de la ultraizquierda de Podemos y ZEC”, ha dicho. En este sentido, ha recordado la presencia del edil de ZEC Alberto Cubero en la manifestación proindependentista de hace unos días en Zaragoza.

“La radicalidad la representan mucho más ZEC y Podemos, que además arrastran al PSOE, que Vox. ¿Qué ha hecho Vox en Zaragoza que se pueda calificar de ultraderecha? Pero lo que han hecho ZEC y Podemos sí que se puede calificar de ultraizquierda. Los concejales de Vox están actuando de forma bastante racional”, ha dicho.