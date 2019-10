Una petición en 'change.org' reclama a la DGA más personal para los niños con discapacidad.

"¿Cómo reaccionaría Vd si acude a un hospital público y le dijeran que no hay enfermeros para extracción de sangre, que no hay fisioterapeutas para su rehabilitación, que no hay auxiliares para atenderle en urgencias porque el Gobierno de Aragón no los ha contratado?", así comienza la petición lanzada esta semana por un grupo de madres y padres en 'change.org' para reclamar a la DGA más personal para los niños con discapacidad.

La campaña reclama más especialistas para atender a los "centenares de niños con discapacidad y enfermedades graves" que han dejado de recibir su tratamiento en sus colegios, "ya que el área de función pública del Departamento de Hacienda no ha contratado el personal necesario: fisioterapeutas, auxiliares, enfermeros". "Se trata de una decisión política, no técnica, cuyo último responsable es el Gobierno de Aragón, y es a éste a quien nos dirigimos", agrega la petición.

Estos padres y madres de diversos colegios de Aragón insisten en que estos servicios no son "un favor" de la administración pública, sino que "en ciertos casos la atención que reciben los niños en los colegios reemplaza la que recibían en la sanidad pública. Y en otros, esos servicios directamente son imprescindibles para escolarizar a estos niños en condiciones dignas, por tanto, la falta de personal dificulta enormemente o incluso impide su escolarización".

Según señalan en la petición, este es un problema que afecta tanto a colegios normales como a centros especializados en niños con trastornos motóricos y colegios de educación especial, algo que consideran "intolerable". "¡Niños con respiradores, con nutrición enteral, con grados de afectación importante tienen que ser atendidos por sus padres, ya que sin personal capacitado, los maestros o personal auxiliar de los colegios se niegan a asumir tareas de este tipo!", se lamentan.

Estas madres y padres sienten que sus niños ("un colectivo vulnerable entre los colectivos vulnerables") están siendo abandonados por el Gobierno de Aragón, a quien reclama que "se tome este problema muy en serio, ya que es una situación que se repite cada año".

"Dado que las necesidades de contratación están claras en junio, ¿por qué no se tramitan estas contrataciones a tiempo?, ¿por qué se somete a este colectivo a postergación y abandono?", concluye esta petición, que en apenas unas horas ha conseguido su objetivo de reunir 1.500 firmas.