El patólogo de Boltaña

Hace una década me avisó una mujer de Boltaña para decirme que ‘Eliete’ Campo Güerri (el patólogo responsable de la investigación en el Hospital Clinic de Barcelona, tal como le conocen en su pueblo) estaba colaborando con el bioquímico sabiñaniguense Carlos López-Otín en la investigación sobre el plan genoma de la leucemia crónica. Siempre le agradeceré a esa boltañesa que me llamó (y hasta me gustaría ponerle nombre)porque pude conocer al humilde investigador Elías Campo (como Carlos López-Otín) y sus hallazgos que los convirtió en referencias mundiales.

En 2011 lo visité en su despacho del Hospital Clinic de Barcelona y me contó que en 1990, cuando tenían tres hijos (de un año y medio a seis), optó por salir a investigar en el Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda (EE. UU.). «Mi jefe era otro aragonés, el doctor Cardesa, de Huesca, y me dijo que debía ir a Estados Unidos porque él se había formado en Alemania y Estados Unidos. Y consiguió que fuéramos al Instituto de Bethesda», recordó. Elías ya había hecho la tesis del cáncer de colón y si querían que su ciencia fuera relevante debían «competir» y «mostrarse» en el exterior. Casi treinta años después de esa batalla lo han reconocido como miembro de la Academia de Medicina de EE. UU., un premio a toda una vida entregada a la investigación para frenar el cáncer de leucemia crónica. Aquel Eliete, con sus tres hijos crecidos que siguen sus pasos en un laboratorio de California, nunca olvida su origen del Sobrarbe, su padre juez que lo formó y el día que se inclinó por la biología y la química en vez del derecho. Y acertó.