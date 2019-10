"Nos rodeó un grupo de cientos de manifestantes con actitud violenta"

Las imágenes de los disturbios en Cataluña están centrando la actualidad en España en la última semana. Barricadas, vandalización de mobiliario público, lanzamiento de objetos contra los agentes en pleno corazón de la capital catalana… Se trata de una coyuntura extraordinaria que ha obligado a desplazar agentes desde otros puntos de la geografía nacional, entre ellos, miembros de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Zaragoza y de la Guardia Civil de Casetas y Teruel. Los miembros de la Policía Nacional se encuentran instalados en Barbastro para intervenir en la provincia de Lérida y su principal labor consiste en salvaguardar edificios institucionales.

Y su impresión compartida es de sorpresa. "La sensación general, y eso que en el grupo hay gente muy veterana, es que los episodios de violencia que estamos viviendo estos días en Barcelona y el resto de la comunidad catalana no tienen precedentes en España. Y para afrontar la situación sufrimos una clara falta de medios y jornadas laborales maratonianas, de hasta 17 horas. Llegamos destrozados a descansar", indica un agente desde la capital ilerdense que, por motivos de seguridad, prefiere no revelar su nombre. Y, aunque a varios niveles por debajo de Barcelona, Lérida también está experimentando episodios de violencia. "Este domingo, mientras custodiábamos el edificio de la subdelegación del Gobierno, fuimos rodeados por un grupo de cientos de manifestantes con actitud violenta", añade. Hasta el momento no se contabilizan heridos entre los cuerpos policiales aragoneses ni han tenido que practicar ninguna detención.

La Jefatura Superior de Policía enviará el próximo viernes a 18 funcionarios de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que se sumarán a los dos grupos de la Unidad de Intervención Policía (UIP) de Zaragoza (unos 80 antidisturbios). Se trata de una cifra similar a la movilizada por la Guardia Civil, que tiene allí cuatro pelotones (80 agentes) de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Casetas y diez funcionarios de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useci) de Teruel.

Piden más chalecos

Por su parte, los GRS de la Guardia Civil desplazados de Aragón a Cataluña velan por el buen funcionamiento de infraestructuras críticas en la provincia de Tarragona, según explican fuentes del sindicato AUGC: "Los compañeros se encargan de la custodia del aeropuerto de Reus, en concreto de la zona de pasaje, nada más superar los controles de seguridad. También prestan servicio en el puerto de Tarragona".

La impresión de los agentes sobre el terreno es clara. "Lo que trasladan es que están viviendo la situación con cierta impotencia. No se les ha movido a apoyar a los Mossos y a la UIP, que enfrentan situaciones grotescas e inauditas en nuestro país como las que estamos viendo. Estamos viendo imágenes que se asemejan a una guerrilla y a compañeros que afrontan una violencia de gran calado. Por contra, se ha optado por que la Guardia Civil proteja esas infraestructuras especialmente delicadas. Los compañeros están al lado y no nos mandan a ayudar", lamentan desde la organización sindical.

Otro de los aspectos que critican en el seno de la AUGC es la poca disponibilidad de material: "Los medios no son, por decirlo de algún modo, muy allá. No hay chalecos para todos, hay que funcionar bajo el sistema del ‘chaleco caliente’, cuando un compañero lo deja lo coge otro y así será imposible que, llegado un momento puntual, intervenga el 100% de ellos".