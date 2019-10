La DGA convoca al Consejo Asesor de la Historia mientras aparecen nuevas tergiversaciones

La DGA reunirá el próximo día 29 al Consejo Asesor para la Enseñanza de la Historia en Aragón, nacido para asistirle en la docencia adecuada respecto de la enseñanza reglada de dicha materia escolar. Lo hará tras unos meses en los que no han cesado de aparecer nuevas alteraciones.

El presidente aragonés, Javier Lambán, aseguró recientemente que su Ejecutivo "redoblará esfuerzos" en esta legislatura para luchar contra este tipo de "manipulaciones". En los últimos meses han sido varias las publicaciones y páginas web que han utilizado el término ‘corona catalanoaragonesa’ para referirse a la Corona de Aragón. El último en alterar la Historia ha sido el Archivo Nacional de Cataluña, dependiente del Departamento de Cultura de la Generalitat. En uno de sus últimos tuits alude a "Pedro III de Cataluña y Aragón", una tergiversación que ha sido denunciada por la ‘start-up’ de la Universidad de Zaragoza ‘Historia de Aragón’ (https://historiaragon.com). Su codirector, Sergio Martínez, recuerda que Pedro ostentaba el título de rey en Aragón y Valencia y que en Barcelona era conde.

"No era Pere III de Cataluña y Aragón, sino Pedro IV como rey en Aragón y Pedro III como conde en Barcelona. Ese numeral no se ajusta a la realidad", explicó. Aunque su empresa se dirigió al Archivo Nacional para hacer constar el error, "no se ha producido rectificación". Muchas de estas alteraciones, asegura Martínez, proceden "de instituciones catalanas". "En este caso se ve mala fe, ya que el Archivo ofrece una explicación histórica que sabe perfectamente que no es real", dice.

Otros casos obedecen a "errores de ‘copia y pega’ que van saltando de un sitio a otro". Esto ocurrió, por ejemplo, con la información proporcionada este verano por el Teatro Real de Madrid con motivo del estreno de ‘Il Trovatore’, una ópera de Giuseppe Verdi ambientada en la Zaragoza del siglo XV. "La acción se desarrolla durante la guerra civil que enfrentó al conde Jaime de Urgell, pretendiente de la corona catalanoaragonesa tras la muerte de Martín el Humano", decía el documento. "Ya ocurrió algo similar en la reapertura del Museo Arqueológico Nacional en 2014", dijo Martínez.

Las últimas polémicas han afectado a publicaciones de prestigio como National Geographic, que terminó pidiendo disculpas por hacer referencia a la ‘corona catalanoaragonesa’ en uno de los últimos números de su revista ‘Viajes’, y a canales como HBO, que mencionó el "Reino de Cataluña" en uno de los capítulos de la serie ‘Knightfall’. El error se corrigió durante el doblaje al castellano, aunque permanece en la versión original en inglés.

El término ‘corona catalanoaragonesa’ también sigue en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, donde aparecen dos referencias bajo este término.

El Ejecutivo autonómico se ha comprometido a que la lucha contra la tergiversación de la historia de Aragón sea una "prioridad" de cara a los próximos cuatro años, sobre todo en lo que respecta a la manipulación de libros de texto.

El propio consejero de Educación, Felipe Faci, admitió en uno de los últimos plenos de las Cortes de Aragón que, pese a haberse reunido con las editoriales, sigue habiendo ‘errores’. "Las de Aragón los han corregido. Pidieron disculpas y rectificaron en 24 horas, pero las de fuera, no. Tenemos que insistir para que lo hagan tanto dentro como fuera", apuntó.