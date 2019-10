Aragón ha detectado 2.766 casos de cáncer de mama desde que comenzó el programa de cribado

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha instado este sábado a las mujeres a realizarse mamografías de cribado para poder detectar el cáncer de mama en estadios iniciales de la enfermedad, un programa que ha permitido descubrir 2.766 casos que se han podido tratar precozmente en Aragón.

La detección precoz del cáncer de mama sigue siendo fundamental para la aplicación de tratamientos más eficaces y menos agresivos, consiguiendo así mejorar el pronóstico, aumentar la tasa de supervivencia y la calidad de vida de las mujeres con esta enfermedad.

Es el mensaje que se ha lanzado este sábado en la celebración institucional organizada por AMAC-GEMA en la plaza del Pilar de Zaragoza, a la que ha asistido la consejera, acompañada por la presidenta de la asociación, María José Rivas.

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres, recuerda el Gobierno de Aragón en un comunicado, en el que añade que el Registro Hospitalario de Tumores (RHT) aragonés recoge una media de 5.000 cánceres al año y que el pasado año el de mama fue el segundo más frecuente en ambos sexos, con 17% de los casos, y solo superado por el colorrectal, con el 19%.

En Aragón el programa de cribado comenzó en diciembre de 1996 y se dirige en la actualidad a mujeres de entre 50 y 69 años, a las que se realiza una mamografía cada dos años.

Desde su inicio se han emitido 1.120.593 citaciones para la realización de la prueba de cribado, se han realizado 801.683 mamografías y se han detectado, hasta el cierre de 2017, 2.766 casos de cáncer, la mayoría en estadios precoces.

El pasado año fueron citadas 71.613 mujeres (11.470 en Huesca, 7.850 en Teruel y 52.293 en Zaragoza) y se llevaron a cabo 55.291 exploraciones: 9.317 en Huesca, 6.783 en Teruel y 39.191 en Zaragoza.

La participación global, según las citadas fuentes, es del 77,2%, que supera la referencia del 70 % establecida por en la European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis para producir un impacto en la reducción de la mortalidad en la población.

Las mujeres turolenses son las que más participan en este programa, con un 86 %, seguidas de las oscenses, con el 81 %, y de las zaragozanas, con el 75 %.

Del total de exploraciones realizadas, el 4,4 % (2.454 mujeres) ha requerido alguna prueba de imagen adicional, aunque la cifra ha bajado desde el inicio del programa hasta la actualidad, lo que significa una mejora de calidad del mismo y una reducción en los efectos adversos producidos por resultados falso-positivos. La tasa de detección de cáncer se sitúa en 4,2 cánceres por 1000 mujeres exploradas.

El Gobierno de Aragón recuerda que durante la pasada legislatura se renovaron los aparatos de cribado, con una inversión de 5,4 millones de euros, y que los nuevos equipos han mejorado el diagnóstico de esta patología, ya que la resolución de la imagen es mayor y permite detectar lesiones de pequeño tamaño y diferenciar entre diferentes tipos de calcificaciones. Además esta tecnología permite también reducir la dosis de radiación a una tercera parte respecto a los anteriores mamógrafos.

Estas mejoras se completan con la adquisición de tres nuevos aceleradores lineales, dos de ellos ya instalados, y la implantación de la radioterapia intraoperatoria en los hospitales de Teruel, Alcañiz, Huesca y Barbastro.