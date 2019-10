El salario medio entre los jóvenes de 18 a 25 años en Aragón es de 7.000 euros al año

La temporalidad y la precariedad son las principales características del empleo juvenil en Aragón. Esta es la principal conclusión del Informe 'La juventud en Aragón 2018' que CCOO ha presentado este martes con Elena Pérez, secretaria de juventud en Aragón y Luis Quintana, responsable del mismo área. En concreto, el porcentaje de trabajos temporales en la franja que va de los 16 a los 34 años fue del 54,5% el año pasado. Esto supone un incremento de casi seis puntos respecto a 2017. Además, esta situación está presente a todos los niveles porque a lo largo del año se firmaron un total de 227.103 contratos para la población joven, lo que supone un 35,5% del total, pero de estos solo 20.849 fueron de manera indefinida. Como consecuencia de esta situación, los salarios medios entre los 18 y 25 años fue de 7.066 euros y solo entre los 26 y 35 aumentó a los 15.952. Aún así, lejos del salario medio en la Comunidad que se sitúa en los 21.750 euros.

Si se atiende a las profesiones más demandadas en Aragón para este sector de la población destacan los camareros (17,5%), el peón de industria (15,9%) y el peón agrícola (5,5%). Para Quintana, "la precariedad es cada vez más estructural, pero no podemos quedarnos con que es algo inherente al tejido productivo o al modelo de despidos y no intentar revertir la situación".

Además, según CCOO Aragón, esta precariedad también impide la emancipación de la juventud. "No podemos emanciparnos debido a nuestra precariedad laboral y vital", ha señalado Quintana. La tasa de los jóvenes que abandonar el hogar de los padres fue el año pasado del 36,3%, seis puntos menos que hace una década: "Solo de 1 de cada 5 jóvenes se puede emancipar". Con la intención de acabar con este problema, para el sindicato, la línea a seguir está clara: “Se puede pasar de lo más básico que es la organización sindical a lo más complejo que es la derogación de la reforma laboral de 2012 o la negociación colectiva para subir el salario mínimo”.

Además, según el Informe, la situación de los jóvenes no es solo preocupante a nivel laboral sino que también los aspectos demográficos o educativos deben atraer la atención. Desde el año 1998 la población juvenil en Aragón ha disminuido un 24,22% y hay índice de envejecimiento del 115,9%. También aquí la situación laboral tiene su parte de culpa, porque la migración, la conocida como ‘fuga de cerebros’ ha crecido en un 88,1% en los últimos ocho años. “La migración se agrava porque los estudiantes acaban sus carreras y el tejido productivo no los puede absorber”, ha apuntado Quintana. Precisamente, la educación es otro de los puntos que estudia el Informe. Si por un lado, la tasa de escolaridad es del 93%, la de idoneidad se sitúa en el 57,7%. “Esto nos da cuenta de que hay muchos estudiantes que repiten en Aragón”. Sin embargo, no todo son malas noticias porque la tasa de abandono escolar se ha reducido en los últimos años casi un 15%.

Asimismo, desde CCOO temen una nueva recesión porque si en estos años en los que “nos hemos ido recuperando no se ha notado mas que en materia de producción y no en los salarios”, ha lamentado Quintana que ha llamado a defender los derechos laborales.