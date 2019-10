La DGA recurrirá a la inteligencia artificial para luchar contra el fraude fiscal

El Gobierno de Aragón está decidido a reforzar la lucha contra el fraude fiscal, para lo que recurrirá a la inteligencia artificial y a incrementar la colaboración con los colegios profesionales para cruzar datos y controlar, básicamente, a los grandes contribuyentes. Así lo ha asegurado este lunes el director general de Tributos, Franscisco Pozuelo, quien ha adelantado en las Cortes de Aragón que el control se va a centrar en operaciones inmobiliarias de calado, en las sucesiones empresariales y en la deslocalización de contribuyentes.

Pozuelo ha reconocido que la administración electrónica contribuirá a este objetivo, al igual que la anunciada implantación de una agencia tributaria propia, aún sin fecha y cuya base sería la propia Dirección General de Tributos para que no implique un mayor coste. “Está en estudio y su implantación dependerá de que se considere que es un instrumento eficiente”, ha explicado.

Francisco Pozuelo ha apuntado que el aumento de la plantilla de inspección está en estudio, aunque la apuesta “a corto plazo” es el incremento de medios. Y ha citado la la tecnología blockchain, la inteligencia artificial y el uso de big data. “Queremos incrementar la obtención de información, sobre todo la que pueda proporcionar el colegio notarial”, ha añadido.

En su comparecencia parlamentaria, a solicitud propia y del PP para informar sobre sus líneas de actuación para la legislatura, el director general ha incidido en que la pretensión es controlar la “correcta aplicación” de los beneficios fiscales, de modo que, por ejemplo, no se pueda incluir un bien personal como un yate en una sucesión empresarial. “Esos beneficios son importantes en Aragón, llegan hasta el 99%, y no pueden aprovechar esa vía para minorar la tributación sobre bienes que no tienen naturaleza empresarial”, ha subrayado.

En la lucha contra el fraude también se hará incidencia en supervisar que aquellos ciudadanos que pasan a residir fiscalmente en otra autonomías para acogerse de mayores bonificaciones “cumplen con todos los requisitos legales” y su deslocalización “no es ficticia”.

El director general de Tributos ha admitido que estas medidas podrían incrementar los ingresos, aunque no ha llegado a aportar una cifra y ha remarcado que el objetivo es la “equidad” con los que cumplen con sus obligaciones.