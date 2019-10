El Ministerio también informó al diario 'La Comarca' acerca del cierre el 1 de enero

El Ministerio para la Transición Ecológica también informó al periódico 'La Comarca' acerca del cese de la actividad de la central térmica de Andorra el 1 de enero de 2020, noticia que el diario publicó en su página web con el titular ‘El Ministerio adelanta el cierre de la Central Térmica de Andorra al 1 de enero’.

Al igual que HERALDO, 'La Comarca' recibió un correo electrónico en el que se decía, textualmente, que “Andorra no podrá seguir operando a partir del 1 de enero de 2020 por no haber acometido las inversiones exigidas por la Directiva de Emisiones Industriales”. Este segundo email contradice también la versión ofrecida este jueves por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, en la que aseguraba que el Ministerio no había autorizado el cierre de la planta ni su desmantelamiento, así como que tampoco había anunciado el cese de la actividad.