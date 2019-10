El Ministerio niega ahora el cierre de la térmica de Andorra para enero de 2020

El Ministerio para la Transición Ecológica se desdice y asegura ahora que la central térmica de Andorra "podrá seguir operando hasta mediados de 2020". El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha asegurado este jueves que el Ministerio "no ha autorizado el cierre de la central ni su desmantelamiento", así como que tampoco ha hecho "ningún anuncio del cese de actividad". Contradice así la versión oficial ofrecida por el propio Ministerio, que ayer aseguró textualmente a HERALDO DE ARAGÓN que "Andorra no podrá seguir operando a partir del 1 de enero de 2020". Esta información, emitida por correo electrónico, fue contrastada posteriormente por HERALDO por vía telefónica con el propio Ministerio, que la confirmó.

NOTICIAS RELACIONADAS El Ministerio anuncia que la central térmica de Andorra tendrá que cerrar el 1 de enero

Domínguez ha reiterado que el Ejecutivo central no ha autorizado el cierre, solicitado en diciembre de 2018 por Endesa. Sin embargo, la información emitida ayer desde el Ministerio apuntaba a que la eléctrica no podría seguir operando "por no haber acometido las inversiones exigidas en la Directiva de Emisiones Industriales". También se ha referido a la solicitud de impacto ambiental, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). "Es un trámite que la compañía ha querido hacer este momento y que no implica ni el cierre ni el desmantelamiento inmediato de la central", ha dicho.