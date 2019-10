Pedro Sánchez sitúa Huesca fuera de Aragón y Twitter no lo perdona

Las redes sociales no perdonan. Cualquier equivocación o salida de tono no solamente queda enseguida reflejado, sino que se extiende y se magnifica con ironía, indignación o cachondeo. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos días con una frase del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE para las próximas elecciones generales del 10-N, Pedro Sánchez.

El socialista fue recibido el pasado 1 de octubre por más de 750 personas en el Palacio de Congresos de Huesca en un acto de su partido, pero ¿sabía realmente dónde estaba?, se preguntan algunos tuiteros.

Todo parte de una entrevista ante los micrófonos de la Cadena SER. Sánchez, el mismo 1 de octubre por la mañana, poco antes de viajar hasta la capital altoaragonesa, responde a la pregunta de la periodista Angels Barceló de si comenzaba ya la campaña electoral: "Ahora voy a Huesca, luego estaré en Aragón".

Que dice Pedro Sánchez que ahora va a Huesca, y que luego irá a Aragón.



Está claro que España no es lo suyo...pic.twitter.com/8pFK3GGPt5 — Diego de Torres (@bechoch) October 7, 2019

Seguramente, el líder socialista quiso decir Zaragoza, en vez de Aragón. Ya que tras visitar Huesca se desplazó a un acto en la capital aragonesa. Es de suponer que su intención no sería situar a los oscenses fuera de la comunidad autónoma, pero los usuarios de Twitter no perdonan los lapsus y las respuestas a este error geográfico no se han hecho esperar:

Pedro Sánchez va a Huesca y después a Aragón. Cuando deje Aragón le esperamos en Teruel, presidente. pic.twitter.com/2gGqqYFOOP — Pastrana (@JosPastr) October 7, 2019

¿Alguien sabe cuando se independizó Huesca de Aragón? Igual Sánchez tiene datos que desconocemos 🤣🤣 — Periodista Infiltrado (@infiltradoxxx) October 7, 2019

Yo a Boston y tú a California.

Pedro Sánchez a Huesca y después a Aragón. — Puque I von Preußen. (@PuquevonP) October 8, 2019

A ver Sánchez. Zaragoza, Huesca y Teruel pertenecen a Aragón. No me extraña que no sepa cuales eran las comunidades históricas de España. ¿ Sabrá quien era Fernando el católico ? https://t.co/qHQy8QkbXj — cjuan (@jucarmd) October 7, 2019