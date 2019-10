La DGA da el primer paso para reformar el ICA "por la vía más urgente"

El Gobierno de Aragón ha dado este martes el primer paso para la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), cuyo recibo de 2018 se girará en Zaragoza a partir del día 18 pese a que Podemos, socio del cuatripartito, había exigido una moratoria.

La portavoz del Gobierno, Mayte Pérez, ha anunciado la toma de conocimiento del inicio de la modificación por parte del consejero Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona. Este último ha asegurado que la reforma se tramitará “por la vía más urgente”, así como que la decisión se enmarca “dentro de los primeros 100 días del Gobierno”.

El punto de partida, ha avanzado, serán las recomendaciones de la comisión técnica del ICA y el dictamen de la comisión especial de las Cortes, aprobado a finales de la última legislatura por unanimidad. En cuanto a la moratoria, Olona ha afirmado que no había opción posible desde el punto de vista administrativo y de la legalidad. “Podemos nos trasladó su preocupación, pero no cabía ninguna negociación al respecto”, ha dicho.

Pérez, por su parte, ha añadido que se trata de una cuestión de “responsabilidad” y de “cumplir la legalidad mientras la norma está vigente”. “El compromiso de los cuatro partidos era iniciar la modificación y de esto mismo se ha tomado conocimiento”, ha expuesto.

Aunque no ha dado fechas, Olona ha insistido en que el proyecto de ley, paso que corresponde al Gobierno, “se tramitará lo antes posible”. El consejero ha reconocido que la reforma tendrá efectos sobre la recaudación. “Si se modifica no es para que quede todo igual. No será un juego malabar”, ha apuntado.