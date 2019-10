El patrimonio de sus señorías, al desnudo

Los 67 diputados de las Cortes de Aragón se han vuelto a someter, por segunda vez, al más incómodo ejercicio de transparencia, el que permite a cualquier ciudadano conocer los bienes y rentas que declaran en la institución. Con tan solo navegar por la web se puede saber que el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, no se ha podido meter en política por dinero, ya que con su retribución no llegará a ingresar ni la mitad que como delegado del grupo de comunicación Atresmedia en Aragón, 149.788 euros, de los cuales 57.743 los acabó pagando a Hacienda. Este periodista de dilatada trayectoria es, con diferencia, el que cuenta con más ahorros entre todos sus señorías, 652.642 euros, ya que decidió destinar sus ingresos a fondos de inversión y no a acumular patrimonio, que se limita a un piso, dos plazas de garaje y un solar heredado en Guadalajara.

El otro diputado con mayor desahogo económico a tenor de su declaración es el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, quien apostó por todo lo contrario: tiene cinco pisos repartidos entre Zaragoza y Fuentes de Ebro (uno de ellos heredado), además de un estudio y un apartamento en San Fernando, todos ellos libres de hipotecas. Eso no quita que disponga de 68.493 euros en un fondo de pensiones, 6.355 euros en la cuenta y otros 35.160 euros en acciones del Santander.

La nómina de ahorradores es extensa en la Aljafería y no entiende de siglas. Desde el socialista Vicente Guillén, que tiene 450.656 euros ahorrados en entidades financieras y 210.760 euros en una bolsa de acciones, al popular Javier Campoy, que dispone de más de 400.000 euros a través de una sociedad y de otros 48.335 en la cuenta y en un fondo de pensiones.

Los más ahorradores, de lejos, son los turolenses y los del PP, especialmente. Jesús Fuertes tiene cuatro pisos en Teruel, Paterna, Alboraya y El Castellar (este último heredado) y 84.855 euros en el banco y Joaquín Juste declara 137.400 euros en depósitos, planes de pensión y fondos de inversión. La podemista Marta Prades tiene otros 109.813 euros en el banco, en su caso al 50% con su pareja, y Loreto Camañes (Cs), otros 176.630 euros en dos cuentas en las que es titular al 50% y al 33% .

Los hay también con un importante patrimonio inmobiliario, como es el caso del vicepresidente aragonés Arturo Aliaga (PAR), pero con una fuerte carga financiera: tiene cinco viviendas (una de ellas heredada) e hipotecas por devolver que ascienden a 305.468 euros.

Entre los jóvenes parlamentarios llama la atención la socialista zaragozana Beatriz Sánchez, que no declara ningún ingreso, posee un Audi A3 del que solo le falta de pagar 2.251 euros y una propiedad industrial en Zaragoza que compró en 2014 y está libre de cargas. En el banco tiene 7.398 euros. Su compañero turolense Ángel Peralta solo tuvo que rellenar dos casillas en la declaración de bienes y rentas para dejar constancia de sus honorarios, 3.087 euros, y de los 857 que tiene en el banco. Esto le convierte en uno de los tres parlamentarios, junto a Álvaro Sanz (IU) y Marta Fernández (Vox), sin patrimonio.

Los portavoces parlamentarios

Vicente Guillén. PSOE. Cuenta con un piso en Teruel, otro heredado en Cedrillas, unos ahorros de 450.656 euros y acciones que ascienden a 219.760 euros. Posee un Mercedes C220 y un Peugeot 205.

Luis María Beamonte. PP. Cuenta con sendas viviendas en Zaragoza y Tarragona, una oficina en Zaragoza, dos trasteros y tres plazas de aparcamiento en régimen de gananciales. En el banco dispone de 61.796 euros y debe 88.493 euros de una hipoteca. Posee un Renault Megane y un Jeep Cherokee.

Daniel pérez. Ciudadanos. Posee un piso, un trastero y dos plazas de garaje en Zaragoza al 50% y un solar heredado en Guadalajara. Sus ahorros ascienden a 652.642 euros. Tiene un Volkswagen Touran, un Audi A1 y una Honda Scoopy 125.

Nacho Escartín. Podemos. Posee por herencia una parcela con vivienda en Nuez de Ebro y una casa y garaje en Tarragona y se compró una furgoneta Dacia Dokker y una bici BH London. Es socio en tres cooperativas y sociedades con 5.100 euros. En el banco tiene 33.848 euros.

Joaquín Palacín. CHA. Sus bienes se reducen a un piso en Huesca al 50% del que aún tiene que devolver 90.687 euros al banco y dos turismos, un Dacia Sandero y un Citroën C4 Picasso. En el banco dispone de 55.472 euros.

David Arranz. Vox. Declara seis pisos, tres solares, un local y dos almacenes repartidos entre Zaragoza, Madrid, Monzón, Gandía y La Losa (Segovia). Ocho de sus doce propiedades son herencia y debe a los bancos 239.324 euros. Dispone de 4.482 euros en el banco y conduce un Volvo XC60.

Jesús Guerrero. PAR. Es titular de un piso, un garaje-trastero y un local en Monzón con hipotecas por 178.981 euros. Tiene 19.300 euros en el banco y conduce un Mercedes C220.

Álvaro Sanz. IU. Su declaración de bienes se limita a los 1.861 euros que tiene en una cuenta, ya que ni posee inmuebles ni dispone de ningún tipo de vehículo a su nombre.