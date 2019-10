Echenique dice que, a pesar del fallo judicial, el código ético podemista no le impide liderar la lista de Zaragoza

El candidato de Unidas Podemos al Congreso por Zaragoza, Pablo Echenique, ha regresado este viernes a la capital aragonesa para iniciar una precampaña electoral compleja, en la que no solo se ha cuestionado su liderazgo sino que podría perder su escaño en favor de CHA, que concurre a las elecciones con Equo y Más País, el nuevo partido de Íñigo Errejón. Volvió a casa, además, en la misma semana en la que ha trascendido que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado la razón a la Tesorería General de la Seguridad Social en el pleito por la contratación irregular de un trabajador al que no dio de alta. Aunque no ha recurrido el fallo todavía, Echenique reiteró que lo hará porque "se trata de una sentencia injusta que abre la puerta a sancionar a miles de familias con dependientes que están en la misma situación".

El código ético de Podemos recoge, en el artículo 11.e), "el compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los ecológicos y los urbanísticos". Frente a esta redacción textual, el ahora secretario de Acción de Gobierno y Programa aseguró que "cualquiera que se lo lea" ve que "no le invalida" para liderar la lista.

Al debate público, que se ha celebrado en el centro cívico de La Almozara, acudió el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín que, acompañado de las diputada Marta Prades y los concejales Amparo Bella y Fernando Rivarés, se sentó entre el público, en las últimas filas, como un asistente más. Nada tuvo que ver el acto de este viernes con el que sirvió para dar inicio a la precampaña del 28A, con Echenique aún como secretario de Organización del partido y la participación activa de Pablo Iglesias y de Maru Díaz. No faltaron a la cita las diputadas Erika Sanz e Itxaso Cabrera, del sector crítico, que llegaron con el acto ya iniciado.

Echenique intentó restar importancia a que Aragón pidiera a Madrid su retirada como número 1 por Zaragoza para facilitar una alianza con CHA, Equo e IU. De hecho, el podemista consideró que la formación de José Luis Soro "había decidido hace mucho tiempo unirse a la candidatura de Íñigo Errejón". Tras poner en valor que los candidatos de Unidas Podemos se escogieron por primarias, se mostró convencido de que la gente "está un poco cansada de los tejemanejes entre las cúpulas de los partidos". Defendió, por ello, que "lo importante en Aragón es la despoblación", con gente que sale a la calle y "hace repicar las campanas de sus pueblos".

La incógnita está, ahora, en saber si Unidas Podemos logra retener el escaño por Zaragoza en el Congreso. El 28-A, la formación violeta sumó 77.090 sufragios, frente a los 103.358 de 2016; y ahora tendrá que competir con la coalición CHA-Más País-Equo, que no se presentó en abril. Echenique se mostró confiado en que el cambio en el tablero electoral no les pasará factura. "La gente no es tonta y sabe lo que ha pasado", advirtió. Y aunque son "libres" de votar los que quieran, hizo hincapié en que "cuanta más fuerza tenga Unidas Podemos más probabilidades hay de que haya Gobierno el 11 de noviembre". Retomó, para reforzar su mensaje, el discurso original de Podemos para asegurar que es la única fuerza política "capaz de mirar a la cara a los poderosos y decirles que para que haya derechos hace falta subir un poco los impuestos".

El podemista volvió a constatar la lucha de su partido contra la despoblación al defender una subida de impuestos a las empresas y a la banca que permita garantizar los servicios en el medio rural. Valoró positivamente que Teruel Existe opte al Congreso y al Senado como agrupación de electores porque aporta "pluralidad democrática".

En el debate público de Zaragoza, Echenique estuvo acompañado por Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidas Podemos, que ensalzó su papel como negociador y criticó al líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Quiere que le solucionen los problemas a él, ser presidente sin negociar nada con nadie. Pretende que la gente le solucione sus problemas, en vez de lo que pensamos nosotros, que son las fuerzas políticas las que tienen que preocuparse de solucionar los problemas de la gente", resaltó.