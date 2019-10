Ventura dice que han puesto medidas para reducir la lista de espera, pero "los resultados no serán inmediatos"

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha asegurado este miércoles que la cifra de 3.829 pacientes pendientes de una operación desde hace más de seis meses "no es la deseada" y ha confiado en que la lista de espera se pueda reconducir con las medidas tomadas. No obstante, la titular de Sanidad ha reconocido que los resultados "no serán inmediatos" y no será hasta el próximo verano cuando la cifra baje hasta los 2.000 enfermos. "Lamentablemente la listas de espera están mal. Hemos sufrido distintas circunstancias que nos han llevado a esta cifra no deseada", ha explicado Ventura. Hay que recordar que son los peores datos desde que el presidente de Aragón, Javier Lambán, llegó al Gobierno, en 2015.

Ventura ha achacado esta subida a diferentes problemas surgidos desde principios de año. Ha recordado que los anestesistas se han negado a hacer operaciones voluntarias en horario de tarde por su desacuerdo con la organización del trabajo y con en el pago de esta actividad extra. Además, ha explicado que la falta de anestesistas impidió cubrir las plantillas tanto del Miguel Servet como del Clínico, por lo que, ha admitido, se han tenido que suspender cirugías este último año. "Ahora, hemos logrado cubrir las plantillas. Se van a abrir seis quirófanos de tarde en el Clínico y cinco, en el Miguel Servet. Con esta programación se ha llegado a un acuerdo de reorganización y esperamos ver los resultados dentro de unos meses", ha manifestado.

Desde este lunes, ya se ha recuperado la actividad quirúrgica vespertina. La previsión, según ha podido saber este periódico, es que se hagan cerca de 200 operaciones de tarde en octubre, en el Miguel Servet. "Esperamos ver descender progresivamente el número de pacientes en lista de espera", ha subrayado Ventura, que ha admitido que el objetivo es que se siga negociando para cambiar la fórmula de pago de esta actividad de tarde. El Salud quiere abonarles por proceso quirúrgico.

De momento, la consejera de Sanidad ha descartado que se vaya a incrementar la concertación con las clínicas privadas para reducir la lista de espera quirúrgica. Ha afirmado que el número de derivaciones será el que ya estaba acordado previamente.

Los responsables sanitarios confían en que las medidas adoptadas se noten en todas las especialidades, pero sobre todo en Traumatología, uno de los servicios más perjudicados estos meses. Actualmente, hay 1.571 enfermos pendientes de una intervención de este tipo.