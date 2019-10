Ferraz mantiene a Sumelzo como cabeza de lista del PSOE por Zaragoza

Susana Sumelzo volverá a liderar la candidatura del PSOE al Congreso por Zaragoza, a pesar de que la relación de la secretaria de Política Municipal con la provincial y la regional es cada vez más tensa. No habrá ningún cambio en las listas de Zaragoza y de Teruel, tras los que impuso Ferraz para el 28-A y que obligaron a recolocar a dos afines a Javier Lambán, el turolense Ignacio Urquizu y el zaragozano Óscar Galeano, en escaños de las Cortes.

Ferraz se había fijado como objetivo ratificar las candidaturas aprobadas para la anterior cita electoral, salvo alguna excepción por cuestiones "personales" o de "incompatibilidad" con otro cargo. Y en Zaragoza y en Teruel no se daba ningún caso. No incluía la dirección federal la posibilidad de estimar filias o fobias personales, y menos si iban dirigidas contra una persona de confianza de Pedro Sánchez que, además, forma parte de la Comisión Federal de Listas.

Sumelzo, alineada con Sánchez en los sucesivos conflictos internos que el líder del PSOE ha tenido con su partido, se ha enfrentado en más de una ocasión con el equipo de Lambán. De hecho, fue una de los quince representantes socialistas que en octubre de 2016 votaron ‘no’ a la investidura del entonces líder del PP Mariano Rajoy.

La situación no ha ido a mejor. Fuentes del PSOE revelaron que se llegó a pedir a través de un correo electrónico remitido desde Aragón que Sumelzo no liderara la lista, extremo que no fue aceptado por el secretario de Organización, José Luis Ábalos. Ni se dio a conocer el contenido del mail ni se llegó a confirmar su existencia desde la regional o la provincial. Solo se indicó que las ejecutivas provinciales ratificaron las candidaturas, y que solo se aceptó algún cambio en Huesca, avalado por 26 votos a favor y uno en contra en su ejecutiva.

El líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visita este martes Aragón, donde se reunirá con afiliados de Huesca a las 13.00 en el Palacio de Congresos y a las 19.00 celebrará un acto público en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.