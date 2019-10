"Al político de turno... ¿vienes tú a darme de comer?" Es el cartel que luce en su silla de ruedas Javi Burriel, un niño de 4 años que padece una enfermedad rara y sufre una disfagia en la boca (dificultad para tragar) que le obliga a comer con sonda, por lo que necesita que una auxiliar de enfermería esté constantemente pendiente de él en el colegio público de educación especial Ángel Rivière de Zaragoza, al que asiste. Ante la falta en el centro de tres de estas profesionales y un fisioterapeuta, que todavía no han sido contratados por el Gobierno aragonés, su madre se lo tiene que llevar a comer a casa, ya que en la escuela nadie puede atenderle.

Este pequeño es uno de los niños que junto a sus padres y unas 200 personas se han concentrado este martes a las puertas del colegio de educación especial Alborada de la capital aragonesa para exigir a la DGA que contrate a las enfermeras, auxiliares de enfermería y fisioterapeutas que todavía no se han incorporado a cerca de una treintena de centros de toda la Comunidad que sufren esta falta de personal no docente desde principios de curso. Una carencia vital para todos estos escolares que afecta tanto a centros públicos de educación especial como a ordinarios que cuentan con alumnos con enfermedades crónicas o problemas motóricos.

La protesta en el Alborada, que ha tenido lugar a las 17.00 y donde ha habido cacerolada, pitada y han acudido familias de otros colegios zaragozanos y del Campo de Borja, ha estado precedida por otra protesta en el también colegio de educación especial Jean Piaget. En el Piaget, por ejemplo, hay 107 alumnos y cuentan en estos momentos con 23 auxiliares y tres fisioterapeutas, pero les faltan dos auxiliares de enfermería y un fisioterapeuta a jornada y media que comparten con el Jean Riviere.

"Una de las soluciones sería que estas plazas se crearan como fijas, para no tener que estar cada comienzo de curso sufriendo el mismo problema por los retrasos de la administración", reclama Rosa Condón, presidenta de la ampa (Asociación de madres y padres de alumnos) del Piaget. Otra posible alternativa, apuntan desde la ampa Alborada, sería que Educación tuviera bolsas propias de fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares.

Concentración de alumnos, familias y personal en el centro Jean Piaget de Zaragoza a primeras horas de la tarde. Heraldo.es

A las puertas del Alborada se han podido leer carteles con los lemas "El personal no docente es necesario en nuestra escolarización", "Necesitamos tiempo para comer, necesitamos medicación, necesitamos cambios posturales, necesitamos cambio de pañales, ¿quién nos ayuda" y "Nuestra salud no es cuestión de presupuestos". También había un póster dedicado a Gabriel, un pequeño que también sufre este problema en el colegio de Sariñena. Los padres denuncian que desde el mes de mayo ya se conocían las necesidades específicas de cada colegio y que desde entonces ha transcurrido tiempo suficiente para completar toda la tramitación.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno aragonés explican que ya se ha iniciado el proceso para la contratación de este personal no docente y se ha enviado la correspondiente documentación a Función Pública. "·A lo largo de esta semana comenzarán ya los llamamientos a profesionales sanitarios, para posteriormente poder formalizar los contratos e incorporarse a los centros", aseguran. La DGA no da ninguna fecha fija para la llegada de estos especialistas a las aulas, pero posiblemente no será hasta después de las fiestas del Pilar.