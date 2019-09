Miles de zaragozanos exigen "medidas políticas ya" para frenar la crisis climática

La lucha contra el cambio climático en Zaragoza ocupaba este viernes el paseo de la Independencia a lo largo de algo más de medio Kilómetro, desde el monumento al Justicia hasta la plaza de España. Entre ambos hitos, miles de personas de todas las edades, muchos de ellos jóvenes, que están especialmente concienciados con esta crisis medioambiental y familias con hijos pequeños, han exigido, como rezaba la pancarta que iba a la cabeza de la marea, “medidas políticas ya”.

Si la movilización estudiantil de este viernes al mediodía, que han protagonizado cerca de 1.500 jóvenes, ya se podía considerar un éxito, la de esta tarde, se esperaba “masiva”, como decía minutos antes de arrancar la protesta a las 19.00 la portavoz de la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón, Luisa Castro. Más de ochenta organizaciones forman parte de esta combativa plataforma que iba en cabeza y cuyos miembros han coreado eslóganes como “Planeta escucha, somos tu lucha”, “La tierra no se vende, se defiende” y “Menos comisiones, más decisiones”.

Más divertidas y directas eran las cientos de pancartas y cartulinas que se contaban por cientos, muchas de hechas ellas por los niños en los colegios como una actividad didáctica para tomar conciencia de este problema. Era el caso de la familia Casanova, de Cuarte de Huerva, en la que la hija mayor de 9 años había reciclado una caja de cartón para escribir ‘Help the Earth’.

Los estudiantes portaban pósteres que provocaban sonrisas: ‘Los dinosaurios también pensaron que no tenían tiempo’ y ‘Por culpa de la contaminación me estoy quedando calvo’, son dos buenos ejemplos.

A lo largo de la marea se podía ver a un grupo de trabajadores del operativo de prevención y extinción de incendios de Aragón, adscritos a la empresa pública Sarga y a la BRIF de Daroca, utilizando sus batefuegos allí donde se hacía una parada. Porque el aumento de las temperaturas también está provocando que los fuegos se desestacionalicen y el riesgo de que prendan las llamas es cada vez mayor.

Medio centenar de personas unían sus fuerzas para portar una descomunal pancarta, cosida para la ocasión, en la que podía leerse ese lema de la jornada, ‘Emergencia climática, medidas políticas ya’, que han hecho suyo todos los participantes.

A ritmo de batucada ha sido recibida la comitiva en la plaza del Pilar, donde al manifiesto le han puesto voz Luisa Castro, portavoz de la Alianza por la Emergencia Climática en Aragón, y Alfonso González, , de Fridays for Future, movimiento que tiene su origen en la adolescente activista sueca Greta Thunberg. En el documento han reivindicado compromisos políticos “concretos, efectivos y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales”, con la consiguiente asignación de recursos para hacer frente a esta crisis climática. Asimismo, han exigido la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, la apuesta por las energías renovables y la apuesta por un modelo de alimentación “sostenible, ecológico y de cercanía”.

Miles de personas han salido a las calles de Zaragoza este viernes.

A las administraciones aragonesas también les han dirigido peticiones concretas: la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y la aplicación en Zaragoza de la Estrategia de Cambio Climático, Calidad del Aire y Salud. En el manifiesto también ha criticado proyectos que están en marcha en la Comunidad, como la “ganadería industrial o intensiva de porcino (macrogranjas)” y “la ampliación de las estaciones de esquí en el Pirineo”.

Huesca y Teruel

Zaragoza no es la única localidad aragonesa donde ha habido manifestaciones. El ejemplo de Greta Thunberg también ha surtido efecto en Huesca, donde decenas de niños y adolescentes han acudido a la concentración convocada en la plaza de Navarra. A la pancarta con el lema 'Juventud en pie por un planeta con futuro', que portaban los jóvenes, se sumaron otras de diferentes colectivos así como decenas de carteles y letreros de elaboración artesanal, algunos de ellos, escritos en inglés.

A la protesta acudieron más de 400 personas de todas las edades para reivindicar que los gobiernos adopten medidas contra el cambio climático.'Nuestro futuro no está en venta', 'El plástico no es fantástico', 'La tierra no se vende, se defiende', 'Ni un grado más, ni una especie menos' son algunas de las consignas que se escucharon y leyeron en el centro de Huesca.

Entre los asistentes a la concentración estaban Martina, Ana, Julia, Sara y Lucía, de 10 y 11 años. "Venimos porque queremos tener futuro", dijeron y para que "los políticos y todas las personas ayuden a que mejore nuestro planeta", añadieron.

En Jaca, unas 300 personas salieron también a la calle en defensa del planeta.

En Teruel, la plaza del Torico fue el punto de encuentro matinal. La alcaldesa, Emma Buj, de estudiantes, sindicatos y optó por suspender la sesión plenaria que se celebraba 20 minutos para facilitar a los ediles su asistencia a la protesta ante la solicitud de hacer un receso del grupo de IU. La reivindicación a pie de calle se trasladó al salón de plenos cuando miembros CNT-Teruel entregaron calabazas al equipo de gobierno municipal para denunciar la “inacción” del Ayuntamiento a la hora de adoptar medidas para el asentamiento y consolidación de productores locales de hortalizas agroecológicas en la ciudad.