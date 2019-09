"Todos los municipios tienen algo que contar, hasta los más pequeños"

Largas hileras de personas han recorrido esta tarde las inmediaciones del Auditorio de Zaragoza minutos antes de que comenzara la gala. Por las puertas del recinto entraban suscriptores, alcaldes y demás autoridades que aprovecharon la ocasión para elogiar esta iniciativa y reivindicar la lucha contra la despoblación y la igualdad en los servicios con respecto a las ciudades.

Este fue el caso de Fernando Sánchez, alcalde de Used (Campo de Daroca), quien expresaba su felicidad por «visibilizar el gran problema que tienen los pueblos pequeños de Aragón». Entre los que enumeraba:"Las carreteras están en un pésimo estado y en casa tampoco estamos mejor, porque la cobertura y el internet es lamentable. Hasta la señal de televisión comienza a fallar". "Exigimos –ha dicho– unos servicios mínimos que no estén por debajo de las ciudades". La despoblación está haciendo mella en nuestra comarca, no hay puestos de trabajo y la gente no se puede quedar", apuntaba. "Hay muchas defunciones y pocos nacimientos, de hecho, ya solo quedan cuatro niños en la escuela", añadía Sánchez. En esta línea, Antonio Trullén, alcalde de la localidad turolense de Santa Cruz de Nogueras (Jiloca) declaraba: "Ya es hora de que nos tengan más en cuenta. Necesitamos más subvenciones".

"Cualquier vecino aragonés, viva donde viva, debe de tener las mismas oportunidades. Esa es una reivindicación que nunca hay que perder", manifestaba Darío Villagrasa, alcalde de Bujaraloz (Los Monegros).

Representando a Calatorao (Valdejalón) se encontraba su alcalde, David Felipe, quien ha opinado que "lo mejor del proyecto ha sido conocer el resto de pueblos de Aragón, las diferentes gentes y sus culturas". "Me ha encantado la manera en la que se ha profundizado en las cosas cotidianas de cada pueblo, cuestiones con las que al leerlas te sientes identificado", añadía.

Felipe también ha aprovechado la ocasión para criticar los servicios del medio rural. "En el tema de legislación queda claro que las personas que redactan las leyes piensan más en grandes ciudades que en los pueblos. Calatorao es una localidad de unos 3.000 habitantes en la que apenas se ha notado la despoblación, pero aún queda mucho por hacer y por mejorar", aportaba.

Armando Soria, alcalde de Urriés (Cinco Villas), ha recalcado que el proyecto ha servido para dar "visibilidad" a todos los municipios, una opinión con la que coincidió también el regidor de Lumpiaque (Valdejalón), Jesús Martínez. Ha dicho que "todo lo que se haga por los pueblos está bien, en particular por los más pequeños".

La lucha por sobrevivir

Para el responsable local de Longares (Campo de Cariñena), Miguel Jaime, que ha acudido acompañado por su familia, esta ha sido una iniciativa "muy curiosa" donde el denominador común era "la lucha contra la pérdida de población". Algo que, en su opinión, es "muy complicado a corto plazo" y que implica a todas las administraciones.

Juan José Redondo, alcalde de Alfamén (Campo de Cariñena), ha reconocido que lo que más le ha llamado la atención es "la riqueza" que tienen los municipios. "Todos tienen algo que contar, hasta los más pequeños". Todos tienen planes, como el que precisamente se desarrolla en su municipio con el proyecto de arte urbano ‘Asalto’.