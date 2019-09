Podemos propone a CHA una coalición de izquierdas para evitar que pacte con Errejón

Podemos-Aragón tendió la mano a CHA para formar una gran coalición con IU y Equo que defienda la "singularidad aragonesa" en las elecciones generales del 10 de noviembre y lleve la voz de la Comunidad al Congreso de los Diputados. Su secretario general, Nacho Escartín -que cuenta con el respaldo de la dirección estatal-, intenta así alejar a los de José Luis Soro de Más Madrid e Íñigo Errejón, que podría tentar a los nacionalistas por su relación con Compromís.

Los podemistas urgen ahora una negociación a cuatro bandas en la que no se ha hablado todavía de cabezas de lista ni de cómo se integrarían en las candidaturas las distintas sensibilidades. CHA, por su parte, reconoce conversaciones con los de Escartín, aunque asegura que "todo está abierto" y que no se cierra "a nada", incluida una posible alianza con Errejón.

El Consejo Coordinador de Podemos-Aragón decidió ayer explorar las posibilidades de configurar el "mejor frente amplio" de cara al 10-N. El objetivo es "aunar al mayor número de fuerzas aragonesas" en una negociación que tienen pocos días para concretar. De hecho, Escartín pretende intensificar las conversaciones antes de que se celebre el próximo sábado el Consejo Ciudadano Estatal. "Con CHA ya hemos hablado y hablaremos de manera más formal en los próximos días, para ver qué quiere cada partido", indicó.

El secretario regional de Podemos puso en valor que los dos partidos forman parte del cuatripartito que gobierna Aragón, y que el pacto es "imprescindible para afrontar los retos colectivos que vienen por delante". La dirección estatal está informada de las negociaciones y admite que se explore una posible alianza.

Precisamente este lunes, CHA confirmó que se presentará a las generales tras no concurrir al 28-A, una decisión que ratificará el viernes en su máximo órgano de dirección. Será entonces cuando aclarará si va en solitario, junto a Podemos e IU o con Íñigo Errejón. Su presidente, José Luis Soro, insistió en que "todo está abierto". La intención, afirmó, es escuchar "todas las propuestas" y llevarlas al comité de esta semana.

Con Más Madrid "no ha habido contactos", ya que el partido no confirmó hasta el domingo que concurriría a las generales y, aunque podría presentarse en las 17 provincias en las que se reparten más escaños, aún no ha aclarado cuál será su ámbito geográfico.

Con Podemos-Aragón, en cambio, sí ha habido ya una "breve conversación", según apuntaron desde el partido. "Lo lógico es hablar antes con quien tienes una relación más fluida", reconoció el propio Soro durante el Comité.

Hace cinco meses, CHA no pudo concurrir a las elecciones generales porque ni Podemos ni el PSOE aceptaron formalizar una coalición de izquierdas. Entonces, según explicó su presidente, se decidió dar un paso atrás "para no dividir el voto de la izquierda" y frenar a Vox.

La justificación

Esta vez, los nacionalistas buscarán tener voz propia "para contribuir a conformar mayorías de progreso para el beneficio común de quienes viven en España" y "defender Aragón".

"Las circunstancias han cambiado. Hace cinco meses no habíamos asistido al espectáculo que hemos sufrido", justificó Soro. Para el presidente de CHA, PSOE y Podemos "no han estado a la altura", lo que ha hecho que el gesto de su partido "no haya servido de nada". "No pueden acusarnos de dividir si no han sabido sumar", manifestó.

Por su parte, el coordinador general de IU-Aragón, Álvaro Sanz, también confirmó conversaciones con Podemos. En su opinión, "lo mejor que le puede pasar a la ciudadanía es tener una propuesta a la izquierda del PSOE que sea clara en la defensa de los trabajadores y del territorio", una opción a las que están llamadas "todas las formaciones que se dicen de izquierdas y aragonesistas".

Otra de las incógnitas es si el partido de Errejón contactará con Zaragoza en Común (ZEC). Al más alto nivel, ayer no se habían registrado conversaciones. De hecho, el exalcalde de la capital aragonesa Pedro Santisteve se ha mostrado muy crítico con la posibilidad de que se fragmente el voto de izquierdas.