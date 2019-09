A cinco días de que se disuelvan las Cortes Generales y se convoquen de forma oficial elecciones para el 10 de noviembre, la clase política aragonesa activa la maquinaria para afrontar sus cuartos comicios en cuatro años. Prevén pocos cambios en las listas, pero alguno habrá. Incluso puede que con sorpresas. Las formaciones esperan instrucciones a nivel nacional, pues el tiempo apremia y las candidaturas al Congreso y al Senado deben estar listas antes del 15 de octubre. Y en la nueva cita electoral estará, casi con toda seguridad, CHA. Su presidente, José Luis Soro, considera que "por responsabilidad" en las papeletas debe estar la opción del "aragonesismo progresista" en solitario o en coalición.

La decisión se valorará el lunes en una ejecutiva y se someterá a votación en el Comité Nacional de CHA. También el líder aragonesista Arturo Aliaga trasladará a su Ejecutiva la decisión de concurrir a los comicios nacionales. En su caso, deben valorar si compensa económica y socialmente ir en solitario, cuando ya tienen voz en Madrid a través del senador autonómico Clemente Sánchez-Garnica.

Soro es partidario de dar el paso por la gestión que ha hecho la izquierda del acto de "generosidad" que realizó CHA cuando, hace cinco meses, "decidió no presentarse el 28-A para no dividir el voto". Ve imposible plantear una coalición con PSOE, Podemos e IU, que se descartó la vez anterior, y muy difícil que "a corto plazo" se pueda proponer una alianza con el PAR. Aunque "no hay nada imposible", reconoció, y lo dejó claro al mostrarse "contentísimo" de cómo está funcionando el cuatripartito. Para la cita electoral del 20-N le preocupa la abstención. "No se puede pedir a la gente que solucione nuestros problemas por la incapacidad de llegar a acuerdos", concluyó.

Aliaga optó por un tono más sosegado, dejando la decisión final en manos de la Ejecutiva y proponiendo a los partidos nacionales que se fijen en la "generosidad" que han mostrado las formaciones aragonesas para alcanzar un "gobierno centrado y trasversal". Pero los escaños para el Congreso se venden caros: Vox necesitó 70.000 votos en Zaragoza y Ciudadanos, 15.300 en Teruel y 24.500 en Huesca; y las campañas requieren dinero y un revés en las urnas puede dañar a un partido, dos aspectos a analizar antes de decidir si se concurre a las urnas.

Los ajustados plazos que acompañan a la convocatoria ponen en un brete a las formaciones que repiten. El PSOE está a la espera de que un Comité Federal fije los criterios para las listas y para diseñar la estrategia electoral. En el caso de Zaragoza y de Teruel, los puestos clave se decidieron en Madrid, así que no es previsible que incluyan variaciones. Huesca tuvo más independencia, y podría valorar algún cambios.

El PP tiene la intención de mantener las listas, si bien tras la debacle electoral del 28-M, los números 2 y 3 por Zaragoza, que se quedaron sin escaño, Pedro Navarro y Rosa Plantagenet, son ahora coordinador de Alcaldía de Zaragoza y directora del Instituto para el Fomento de Empleo y la Formación, respectivamente.

El Comité Ejecutivo de Cs tendrá la última palabra sobre la renovación en las listas, si bien no se esperan cambios en los cabeza de listas tras los buenos resultados del 28-A. En Unidas Podemos, aunque no se ha comunicado de forma oficial, se espera que Pablo Echenique repita por Zaragoza, a pesar de cierta contestación interna. Desde Aragón, Nacho Escartín defenderá en el Comité Ciudadano Estatal cómo le gustaría que fueran las listas y no descarta una coalición con CHA.

En Vox declinaron informar sobre qué ocurrirá con sus listas electorales. Tras el 28-A, la formación de Santiago Abascal cuenta con un diputado por Zaragoza, el abogado madrileño Pedro Fernández, que es también concejal en la capital de España.