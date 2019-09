Premio para el 'clic' más rápido: el absurdo de las ayudas para poner wifi en los pueblos

La Comisión Europea abre este jueves una nueva convocatoria (la tercera) de su programa Wifi4EU, una iniciativa que concede bonos de 15.000 euros para que los ayuntamientos de todos los países de la Unión puedan ofrecer wifi gratuito en sus espacios públicos. En esta ocasión se van a repartir 26,7 millones de euros que permitirán llegar a un total de 1.780 municipios, así que decenas de consistorios aragoneses están preparados para intentar conseguir una de esas ayudas de las que ya se han beneficiado 31 localidades de Zaragoza, Huesca y Teruel.

NOTICIAS RELACIONADAS Wifi público, una oportunidad para el mundo rural que llega a 20 municipios aragoneses con dinero de la UE

El problema es que para lograrlo aspiran a ser los más rápidos de toda la red, porque las subvenciones se conceden a través de una aplicación informática por riguroso orden de llegada y en la anterior convocatoria el 98% de las más de 10.000 solicitudes recibidas llegaron en el primer minuto desde que se abrió el plazo.

Eso significa que por cada segundo que pasó se recibieron 163 peticiones y que la consecución de estas ayudas se ha convertido en una competición de rapidez que alcanza tintes absurdos.

“Como alcaldesa de un municipio con apenas 50 habitantes empadronados, me parece denigrante tener que andar así”, critica la regidora de la localidad zaragozana de Aladrén, Marta Blanco. “Tanto que hablan de la despoblación, lo normal es que hubiera algún tipo de baremo y que los pueblos pequeños tuvieran preferencia sobre los grandes”.

Aladrén ya se presentó a las dos primeras convocatorias de Wifi4EU, pero no fue una de las poblaciones agraciadas con el bono de 15.000 euros y va a volver a intentarlo por tercera vez. “La solicitud la presentaré yo misma porque no quiero dejarle el marrón a la secretaria, así que ya me he puesto dos alarmas: una el día antes para comprobar que tengo toda la documentación requerida y otra un rato antes de que se abra el plazo para encender el ordenador y estar preparada para enviar la solicitud en cuanto se abra la aplicación”, explica Blanco.

La apertura de la convocatoria está prevista para este jueves a las 13.00 y los ayuntamientos tienen dos días y dos horas para presentar su petición por vía electrónica. No obstante, visto lo sucedido en las dos primeras convocatorias, todos saben que tienen que hacerlo en los primeros segundos del plazo... y ni aun así tienen garantizado el bono de 15.000 euros.

Una cosa es tener wifi y otra que haya cobertura de banda ancha

“¿Qué pasa si justo en ese momento nos falla el servicio de internet?”, se pregunta la primera edil de Aladrén. En esta localidad del Campo de Cariñena tienen cobertura a través de un sistema de radio, así que no disponen de banda ancha. Por eso son una de las poblaciones que aspira a poder poner wifi en sus espacios públicos cuando todavía no disfrutan de un servicio que debería ser básico como la conexión a internet de alta velocidad.

El programa Wifi4EU es un proyecto de la Comisión Europea que busca impulsar el libre acceso a internet en los centros de la vida pública local: ayuntamientos, bibliotecas, parques, plazas... Para conseguirlo, hasta el año 2020 va a conceder 120 millones de euros distribuidos en distintas convocatorias.

La primera tuvo lugar en noviembre de 2018 y repartió 2.800 bonos de 15.000 euros, 11 de ellos para municipios aragoneses: Alcañiz, Almudévar, Ansó, Artieda, Bagüés, Calatayud, Caldearenas, El Castellar, Santa Cruz de la Serós, Sos del Rey Católico y Yebra de Basa.

La segunda convocatoria se abrió el pasado mes de abril y distribuyó otras 3.800 ayudas del mismo importe, de las cuales 20 recayeron en consistorios aragoneses: Albalate del Arzobispo, Ateca, Boltaña, Borja, Cuarte de Huerva, Ejea de los Caballeros, Jasa, Layana, Luesia, Monzón, Muel, Las Pedrosas, Peracense, Los Pintanos, Sestrica, Torralba de los Sisones, Torrijo del Campo, Utrillas, Valtorres y Villafranca del Campo.

En la convocatoria que se abre mañana jueves se van a distribuir 1.780 ayudas, pero cada país puede recibir como máximo un 8% de los fondos distribuidos, por lo que a España le corresponderán como mucho 140 bonos a los que pueden aspirar todos los municipios que no se hayan beneficiado de ellos anteriormente con independencia de a qué comunidad autónoma pertenezcan.

Con esas subvenciones, los consistorios a los que se les conceda un bono deberán ofrecer wifi gratuito y sin condiciones durante tres años pudiendo optar entre instalar los aparatos por primera vez, mejorar los que ya tengan o ampliar los espacios públicos en los que se va a prestar este servicio.

El mantenimiento corre a cargo de los consistorios

“Los 15.000 euros son para los costes de los equipamientos y los puntos de acceso, pero la licitación del servicio y los costes de mantenimiento corresponden a los ayuntamientos”, recuerda Luis Alfonso Castellano, técnico del servicio Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza. En las últimas semanas, este servicio de apoyo y asesoramiento a los municipios ha recibido bastantes consultas sobre la nueva convocatoria del programa Wifi4EU.

“Los alcaldes y los secretarios que tienen dudas nos preguntan cómo tienen que optar a estas ayudas, pero también tenemos consultas de ayuntamientos pequeños que resultaron beneficiarios en las convocatorias anteriores y que ahora tienen que firmar un documento de 40 páginas”, explica Castellano.

Desde el servicio Cuarto Espacio de la DPZ insisten en que antes de realizar la solicitud es “imprescindible” registrarse como usuario en la plataforma habilitada por la Comisión Europea para gestionar este programa. Por eso aconsejan hacerlo con antelación para evitar problemas de última hora. Además, también recomiendan entrar en la página “unos minutos antes” de la apertura del plazo de solicitud para poder enviar la petición en cuanto den las 13.00 de este jueves.