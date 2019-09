La ONCE reconoce la solidaridad de la sociedad aragonesa

La ONCE ha rendido homenaje a la sociedad aragonesa por la solidaridad que recibe con la entrega, de sus Premios Solidarios ONCE 2019 que han recibido el Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA), el fotoperiodista Gervasio Sánchez, Verónica Lope, FCC y la Oficina Universitaria de Atención a la diversidad de la Universidad de Zaragoza.

Los galardones se han entregado en una gala presidida por Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón, Alejandro Oñoro, consejero delegado de Ilunion, José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de Aragón, Carmen Sánchez, delegada del Gobierno en Aragón, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, Mª Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, y Raquel Pérez, delegada Territorial de la ONCE en Aragón. Han estado acompañados por responsables de la ONCE y otros representantes políticos de las distintas Administraciones, personalidades del mundo de la discapacidad, del Tercer Sector y de la Sociedad Aragonesa.

Los Premios Solidarios ONCE Aragón 2019 están destinados a todas aquellas personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. Este año tienen la vocación de volver a la idea esencial donde se origina y donde reside el corazón del Grupo Social ONCE. A día de hoy, los Premios han llegado muy lejos en la reflexión sobre la Solidaridad en Términos abstractos, pero en esta edición se pretende que la gala refleje ese referente concreto donde se origina nuestro Grupo Social: la calle como espacio donde se desenvuelve la realidad cotidiana de nuestros conciudadanos.

COAPEMA (Consejo Aragonés de las Personas Mayores), ha recibido el galardón en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, por su larga trayectoria como entidad defensora de los derechos de las personas mayores ante las instituciones aragonesas, y por realizar una labor de sensibilización de la sociedad aragonesa y conseguir así una mayor aceptación y participación activa de estas personas.

El galardón en la categoría de programa, artículo o proyecto de comunicación (Televisión, Radio, Prensa Escrita y Prensa Digital) lo ha recibido el fotoperiodista Gervasio Sánchez Fernández, por sus meritorios trabajos como fotógrafo y periodista especializado en conflictos armados, dando testimonio de lo que sucede en las guerras y, sobre todo, en las posguerras, donde ha fotografiado lo mejor y peor del ser humano.

Verónica Lope Fontagné, ha recibido el Premio Solidarios en la categoría de Persona Física de la Comunidad Autónoma de Aragón, por su continua colaboración con CERMI Aragón, gracias a la cual surgió el concurso de pintura y escultura ‘Trazos de igualdad’. Este certamen tiene como objetivo promover, a través de la expresión artística, la integración de los aragoneses con discapacidad y al mismo tiempo acercarlos a Europa.

El premio en la categoría de Empresa ha sido para, FCC (Fomento de Construcciones y Contratas-Medio Ambiente Aragón), por su inquietud en la inclusión real de los trabajadores con discapacidad en su plantilla y en la del entorno laboral que los acompaña.

Finalmente, en la categoría de estamento de la Administración Pública el galardón lo ha recibido la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD) de la Universidad de Zaragoza, por favorecer la inclusión de las personas con algún tipo de necesidad educativa específica derivada de una discapacidad dentro de la Universidad de Zaragoza.

El Jurado de los Premios Solidarios ONCE Aragón 2019 estuvo compuesto por José Luis Catalán Sanz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, Raquel Pérez Valcárcel, delegada territorial de la ONCE en Aragón, Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE, Ruth Quintana Sañudo, vicepresidenta del Consejo Territorial de Aragón, Beatriz Barrabés Romeo, jefa de Informativos y Programas de RTVE Aragón, Lourdes Funes Cardiel, redactora de Onda Cero, Luis Gonzaga García, presidente de CERMI Aragón, Francisco Galán Calvo, presidente del Tercer Sector Aragón, y Teresa Sevillano Abad, directora General de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón.