Fiscal y acusaciones imputarán delitos de asesinato y robo a Igor el Ruso

Fiscalía y las distintas acusaciones particulares y populares personadas en la causa por el crimen de un ganadero y de dos guardias civiles junto a una caseta de campo en el municipio de Andorra (Teruel) responsabilizarán al presunto autor, el criminal serbio Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, tres delitos de asesinato y varios de robo.

Así se puso de manifiesto en una comparecencia judicial llevada a cabo este martes en dependencias del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcañiz a la que habían sido citadas acusaciones y defensa para exponer su respectivas calificaciones jurídicas de los hechos de acuerdo a las pruebas periciales, documentales y testificales obtenidas.

El acta que recoge las distintas intervenciones de las partes, a la que ha tenido acceso Efe, constata en primer lugar la negativa de Feher, presente a través de una videoconferencia hecha desde la prisión de Zuera, a prestar de nuevo declaración en torno a los hechos imputados.

Posteriormente, el fiscal, tras ofrecer el relato de hechos que formará parte de su escrito de acusación provisional, calificó los hechos como un delito de asesinato, dos de atentado a agentes de la autoridad en concurso con asesinato, uno de tenencia ilícita de armas, uno de robo con violencia del coche del ganadero asesinado y dos más de robo por la sustracción de las armas de los guardias.

Entre las pruebas a practicar antes de la apertura del juicio oral, el fiscal solicitó la incorporación al sumario de la sentencia del Tribunal de Bolonia dictada el pasado mes de marzo que condena a Feher por dos asesinatos en Italia y recurrida hace unos días en una instancia superior, a fin de acreditar la procedencia ilícita de las armas portadas por el acusado así como su peligrosidad.

Las distintas acusaciones particulares en nombre de las familias y parejas de las víctimas y las populares en representación del sindicato agrario UAGA, al que pertenecía el ganadero asesinado, y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se sumaron a la calificación jurídica del fiscal con distintos matices.

Así, el letrado de la familia del guardia asesinado Víctor Romero reclamó el estudio de la sentencia del tribunal italiano a fin de valorar la posible imputación a Feher de un delito de pertenencia a grupo criminal.

Respecto a las peticiones de prueba hechas, el fiscal considera innecesarias una nueva toma de declaración del procesado así como una reconstrucción judicial del caso ya que "ha transcurrido mucho tiempo desde que ocurrieron los hechos y la reconstrucción in situ, no tiene sentido, pues los escenarios pueden haber sido modificados".

Considera el fiscal, además, que la extrema peligrosidad de Feher, hace de la reconstrucción "una diligencia innecesaria y peligrosa, en un escenario muy amplio a campo abierto".

Reclama, para suplir esta prueba, la aportación a la causa de un DVD que contiene una reproducción infográfica de los hechos imputados a Feher, cuya situación de prisión provisional ven necesario prorrogar ante la cercanía del cumplimiento del plazo máximo de dos años de aplicación de la medida y ante posibles demoras para el cierre de la instrucción.

Por su parte, el letrado de la defensa solicitó el sobreseimiento de la causa al entender que no concurren los elementos característicos del delito de asesinato imputado a su cliente, resaltando que "de la instrucción practicada no se desprende culpabilidad en la actuación de mi patrocinado, siendo los hechos no constitutivos de delito alguno".