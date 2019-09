"En 2040 volarán el doble de aviones y contaminarán la mitad que ahora"

¿Qué le une a Zaragoza para ser elegido para la apertura del curso académico 2019-2020?

Mi primera asistencia a una conferencia científica internacional fue en Madrid y uno de los organizadores fue el profesor Antonio Miravete, de la Universidad de Zaragoza, que ahora está en EE. UU. Hace 30 años que conozco al profesor aragonés Juan José Alba y luego conocí al catedrático Jesús Arauzo. Además, el laboratorio de investigación de Boeing está en Madrid. Y mis orígenes proceden de España porque mis abuelos son del País Vasco...

¿Cuándo emigró su familia para ir a Estados Unidos?

Mis abuelos llegaron a Estados Unidos alrededor del año 1900. Se fueron a Idaho porque había una gran comunidad de vascos. No me explicaron si tuvo que ver con el conflicto civil o bien la pobreza del país. Mi abuelo tuvo varios trabajos y la abuela también era empleada de hogar. Me siento orgulloso de mi herencia española. Mi abuelo dijo que todo el mundo era importante en la historia de España, incluso Adán y Eva eran españoles (risas).

¿Cómo dirigía y lideraba una empresa de 100.000 trabajadores?

Aprendiendo de cada uno de ellos, con un trato personal y respetando su dignidad. Me aconsejo siempre mi mentor científico.

¿Cuál será el futuro de la industria aeronáutica y espacial?

La gente piensa que la industria aeroespacial está madura porque ha sido la más dinámica en el último siglo, pero va a crecer exponencialmente mucho más en los próximos veinte años. Queda muchísimo por hacer, como los avances en la tecnología para empezar los vuelos autónomos, la exploración en los planetas y el turismo espacial.

¿Cómo llevan la competencia con China y Airbus?

La competencia siempre ha sido dual entre Boeing y Airbus, pero ahora se han sumado China y Japón porque hay un mercado muy grande. Creo que la competencia es buena y ayuda a que salgan mejores productos. Ha habido una alianza entre Boeing, Airbus y Bombardier, que son los brasileños, y creo que acabará con una conjunción final de todos, con los chinos y los japoneses. De hecho, trabajamos juntos en el medio ambiente y la seguridad, que no son terrenos para competir, y me solía ver dos veces al año con el jefe de Airbus para colaborar.

¿El aumento de aviones contaminará más la atmósfera?

Dentro de veinte años volarán el doble de aviones que ahora, pasarán de 20.000 a 40.000, pero la aviación solo producirá un 2% del CO2 que se produce en el planeta y la expectativa es bajar a la mitad las emisiones de gases para volver a los datos de 2005. Hay dos motivos que disuaden a la gente para volar: la seguridad y la contaminación del medio ambiente. Por eso trabajamos en que la sociedad entienda nuestro compromiso.

¿Volarán con biocombustible?

El centro de Boeing en Madrid está comprometido con el biocombustible y produciremos el doble de lo que hacemos ahora.

En su lección ha hablado de la transferencia o conexión entre las empresas y la universidad...

Las empresas y las universidades se necesitan para trabajar juntas por los beneficios mutuos. Tienen que perder el miedo a compartir, dejar de guardarlo todo y ceder o hacer la transferencia.

La NASA oferta el viaje privado al espacio. ¿Cuándo iremos en un taxi a la Luna?

No creo que sea pronto (dice en español). Es posible que haya hoteles con habitaciones en el espacio dentro de dos años, y en diez estará todo diseñado. Los coches de la NASA y la empresa SpaceX tienen la tecnología preparada.

La Base de Zaragoza tiene cazas F-18 de McDonell y el Airbus A400M. ¿Cuánto durarán?

Yo crecí en el F-18 y volé en uno. La vida de los aviones militares es más larga que la de uno comercial. El A400M tiene doble uso y puede usarse para llevar mercancías a África o al sur de España.