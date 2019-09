El abandono de un Nobel

El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acogerá el próximo 7 de octubre, y hasta el 31 de enero, una exposición sobre Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) con ocasión del 150 aniversario del inicio de sus estudios de Medicina. En ella, se podrán ver objetos cedidos por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del que depende el Instituto Cajal y por parte de la familia de Pedro Ramón y Cajal, hermano del Nobel de Medicina 1906, catedrático de Obstetricia en la Universidad de Zaragoza y también muy destacado investigador.

La exposición es una ínfima muestra del legado de quien es uno de los más relevantes científicos del siglo XX, padre de la neurociencia moderna, el primero en mostrar con precisión el sistema nervioso, la existencia de las neuronas y la conexión entre ellas, la base de la inteligencia artificial. Gracias a él hoy podemos entender un poco más el cerebro.

Sin museo

Pero, a pesar de toda su grandeza científica, es quizá el único Nobel que no tiene un museo que mantenga su legado. Porque unos 22.000 objetos están almacenados en una habitación del Instituto Cajal en Madrid, inventariados desde 2008 y con condiciones de humedad y temperaturas controladas, después de décadas de estar apiladados en cajas y bolsas. Porque numerosos de sus objetos más personales fueron vendidos a una empresa dedicada a vaciar casas y revendidos en el rastro de Madrid, o por internet, incluso algunos fueron rescatados de los contenedores próximos a la que fue su casa de Madrid, vendida por una de sus nietas, y quien dificultó mucho las relaciones con el Instituto Cajal, a una inmobiliaria para hacer pisos de lujo.

Científicos y asociaciones defensoras de su patrimonio intentaron parar la venta creando un change.org para recoger firmas y solicitar al Gobierno su compra y la creación ahí del museo, pero todo fue inutil. "Hubiera sido una magnífica sede como Museo Cajal, una oportunidad desaprovechada y en la que claramente todos, familia, científicos y especialmente las autoridades administrativas tienen una gran responsabilidad», dice Santiago Ramón y Cajal –biznieto de Pedro Ramón y Cajal–, también investigador de Anatomía patológica, catedrático y médico en el Vall d’’Hebron de Barcelona. "Es una mala noticia para todos los españoles. Algún nieto de Cajal no ha estado a la altura de las circunstancias y se han malvendido un edifico y gran parte del material que había en su casa sin tener en cuenta el interés de otra parte de la familia, y en especial de la sociedad española y del ámbito científico español e internacional", indica.

Cuadros de Ramón y Cajal y de su mujer SiIveria, hechos por Escolá, vendidos por internet. HA

Juan Andrés de Carlos, investigador científico y jefe del Departamento de Neurobiología Molecular, Celular y del Desarrollo en el Instituto Cajal explica que ellos tienen "su biblioteca científica, pero el resto estaba en su casa. En el rastro te encontrabas en el suelo documentos, anotaciones suyas, cuadros, sábanas bordadas, cartas personales... Cuando su nieta vendió la casa llamó a una empresa para que la vaciara y cuando avisó al director del Instituto ya se habían llevado todo y empezaban a demoler, pero aún había cosas en el contenedor, y pudo coger algo".

Muchos objetos personales del Nobel han salido a la venta en páginas de internet como 'todocolección' y 'wallapop'

Muchos de sus objetos personales han salido a la venta por internet en páginas como ‘todocolección’ o ‘Wallapop’ y han sido adquiridos por ‘cajalianos’ para conservarlos y llevarlos a un futuro museo. Se sabe que fue un aragonés quien compró unos 300 libros a 10€ cada uno, libros en los que el científico siempre hacía anotaciones; otros pudieron salvar algunos muebles, litografías, documentos e incluso cuadros. Porque a la venta en subasta estaba el busto de Cajal que quedó en menos de 500 euros, incluso salieron los cuadros del Nobel y su mujer pintados por Escolá, en 1.200€.

La Guerra Civil

La historia del legado de Cajal es una suerte de abandono institucional que se arrastra desde hace décadas. A la muerte del Nobel en 1934, el Instituto Cajal sale de su casa y se lleva a otro edificio donde le coge la Guerra Civil. "Estaba en una zona de batalla y dos de su discípulos, Francisco Tello y Fernando de Castro, lograron mantenerlo". Pero la guerra dispersó a la mayoría de sus colaboradores, muchos de ellos sometidos a depuración ideológica y fueron destituidos de sus cargos y cátedras. Surge entonces la idea de hacer un museo. "En 1957 el Instituto se traslada de sede, pero en 1989 vuelve a cambiar y las instalaciones previstas para el museo se convierten en oficinas", explican. De Andrés habla de la batalla casi personal que mantienen desde el Instituto Cajal para lograr un museo en condiciones. De momento, se habilita la antigua biblioteca del Centro de Física Miguel Antonio Catalán, en la calle Serrano, en la sede central madrileña del CSIC: apenas 220 m2 para exponer la obra del mejor científico español de la historia. Un espacio ridículo para el ingente legado del Nobel, en el que está, entre otras muchas cosas, la medalla de Oro del Premio y galardones valiosos. En paralelo, el Colegio de Médicos de Madrid dedicará 1.500 m2 al Museo Cátedra Ramón y Cajal.

Para Fernando de Castro, científico titular del CSIC e investigador principal del Grupo de Neurobiología del Desarrollo-GNDe en el Instituto Cajal; nieto, además, de Fernando de Castro, uno de los más jóvenes y destacados discípulos del premio Nobel, todo esto "es lamentable. Cajal no es una figura local, ni siquiera nacional: es universal, uno de los cinco o seis científicos más revolucionarios de la historia, como Galileo, Newton, Darwin, Einstein y poco más. Hay que repetirlo hasta la saciedad, y hasta convencer a las clases dirigentes de todo tipo de con quién tratan". "Que no exista un Museo Cajal y de la Escuela Neurológica española lo califico desde hace años como delito de lesa patria. En apenas dos décadas de apoyo oficial él formó una escuela a la que vinieron de todo el mundo a aprender a cómo estudiar el sistema nervioso, hasta 1936. Escuela de la que salieron tres discípulos que rozaron el premio Nobel de Medicina entre 1929 y 1953: Pío del Río-Hortega, Fernando de Castro y Rafael Lorente de Nó". Han sido Fernando de Castro, Juan Andrés de Carlos y Juan del Río-Hortega , todos del Instituto Cajal, quienes consiguieron que la colección científica que se mantiene en el CSIC, junto con los archivos de algunos de sus discípulos (como Del Río-Hortega, Lorente de Nó, Pedro Ramón y Cajal o De Castro) fueran reconocidos por la UNESCO en 2017 que los incluyó dentro del prestigioso Programa Memoria del Mundo, al mismo tiempo que lo hacía con el Archivo General de Simancas y el Códice Calixtino. Un importante logro científico y cultural.

Los dibujos de Ramón y Cajal aún se utilizan en los estudios de Medicina. HA

Para Santiago Ramon y Cajal tiene que haber un museo nacional "con el patrocinio del Gobierno y a ser posible también de la Casa Real. No creo que sea positivo que haya un pequeño museo en el Colegio de Médicos de Madrid, ahora en el CSIC en una habitación y luego en Alcalá así como otros sucedáneos que pueda haber. La idea de gran parte de la familia, y de otros herederos de la escuela de Cajal, como Fernando de Castro, Ortega y Tello, es que éste esté en Madrid, a ser posible en un edificio histórico. En el que está el Colegio de Médicos, que es del Ministerio de Cultura, puede ser una buena localización, ahí está el Aula Cajal, y se encuentra en el entorno de los Museos en Atocha, con el Prado, el Reina Sofía..., y podría abarcar tanto a la obra de Cajal como la sus discípulos y colaboradores. La iniciativa del CSIC es muy cuestionable porque no da solución a lo que es el legado, en una habitación de 200 metros cuadrados en la que no estarían los originales, sino réplicas de sus documentos. El problema sigue estando en dónde conservar todos los manuscritos y objetos, y tampoco cabe por supuesto la obra de sus discípulos como Ortega, Castro o su hermano Pedro". E indica que está promoviendo a través de la Academia Nacional de Medicina, "que las instituciones se posicionen. Íbamos a hacer una reunión en noviembre, pero como el Gobierno está en funciones habrá que esperar para cuando haya y hablar entonces con los ministros respectivos, así como contactar con miembros de la Casa Real».

"Que no haya un Museo Cajal es un delito de lesa humanidad"

Idea que comparte Fernando de Castro, para quien Cajal y su escuela precisan de dos cosas: "Un instituto que compita (organización, personal y equipamiento) con los mejores del mundo donde se trabaja en la ciencia de siglo XXI que es la neurociencia. Y un museo nacional de Cajal y la escuela neurológica española. Porque junto a las grandes exploraciones geográficas (siglos XIV-XVIII), al Derecho Internaciona y al Quijote de Cervantes, sus aportaciones científicas sobre el sistema nervioso son las contribuciones españolas más importantes al acervo científico cultural del mundo entero". Porque su obra sigue mayoritariamente vigente y en los últimos años se han revisado temas de investigación tan actuales como el establecimiento de conexiones nerviosas, la capacidad de regeneración en el encéfalo o la estructura del núcleo de las neuronas, y no hay día que un conferenciante o estudioso no reproduzca o cite sus teorías y dibujos en algún lugar del mundo. Porque sigue siendo una leyenda científica y sus ideas, adelantadas a su tiempo, inspiran a quienes persiguen uno de los mayores retos pendientes de la Medicina: reparar el cerebro y los tejidos nerviosos.

Escultura de Ramón y Cajal, en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza HA

En el Paraninfo

En Aragón apenas hay planes mas allá de Ayerbe donde hay un centro de interpretación de Ramón y Cajal, y la creación de un espacio interactivo que sirva de centro de estudio sobre Cajal, que en la anterior legislatura se quería abril en el Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPHu), en la capilla desacralizada de la iglesia de Santa Rosa, anexa al conjunto del Archivo. La Consejería de Cultura había elaborado un proyecto para reformar este espacio y adecuarlo, "se contactó con la familia, que cedió el dormitorio original del Nobel, y se trasladó a la sala de exposiciones del Archivo. La intención es instalarlo en la capilla de Santa Rosa". Pero no hay plazos, porque, como ya indicaban, "es un proyecto de rehabilitación que hay que acordar con el Ministerio de Cultura, ente encargado de las obras. Se mantuvieron contactos con el anterior ministerio para solicitar que pudiera ser uno de los proyectos a acometer con el 1,5% cultural, pero no hubo apoyo para el proyecto".

Mientras deberemos conformarnos con la exposición que se inaugura el 7 de octubre en el Paraninfo, con material cedido por el CSICy por la familia de Pedro, su hermano que vivía en Zaragoza (a donde venía el Nobel a pasar algunas temporadas tras la muerte de su mujer, Silveria), con quien también trabajó estrechamente, como "un óleo de Pedro, la escultura que Victorio Macho hizo de Santiago, fotografías que éste enviaba periódicamente a su familia aquí o dibujos originales de Pedro. También un microscopio, un endoscopio, algunas referencias, separatas y libros", indica Santiago Ramón y Cajal.